GTX 650 ainda vale a pena? Veja preço e detalhes da placa de vídeo Nvidia

Em nossas buscas, encontramos a GTX 650 por menos de R$ 900 no e-commerce nacional. A GTX 650 Ti, no entanto, só aparece em anúncios de produtos usados ou importados. A seguir, o TechTudo separou a ficha técnica da GTX 650 para que você saiba mais sobre a placa de vídeo e possa decidir se ainda vale a pena adquiri-la.

Lançada em setembro de 2012, a GTX 650 era considerada uma GPU intermediária na época, capaz de rodar até mesmo jogos mais pesados. Construída sob a arquitetura Kepler, a placa de vídeo conta com 384 núcleos CUDA com clock base de 1.058 MHz. Ela ainda tem uma memória VRAM GDDR5 de 1 GB e largura de banda máxima de 80 GB/s, em uma interface de 128 bits.

Quanto aos recursos disponíveis, a GPU tem suporte para as tecnologias PhysX, TXAA (Temporal Anti-Aliasing) e FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing), Adaptive VSync , Nvidia Surround e 3D Vision. Sua resolução máxima é de 4.096 x 2.160 pixels via Mini HDMI ou DVI-D.

Já a GTX 650 Ti, lançada em outubro de 2012, é 40% superior à versão tradicional, segundo a Nvidia. A placa de vídeo conta com 768 núcleos CUDA com clock base de 928 MHz. A memória VRAM é praticamente a mesma — apenas a largura de banda máxima aumentou para 86,4 GB/s.

Na época do lançamento, a GTX 650 era considerada uma placa de excelente custo-benefício, capaz de rodar jogos à época recentes sem precisar gastar muito. No entanto, dez anos de diferença são uma eternidade no mundo da tecnologia, e o desempenho da GPU hoje fica muito abaixo do desejado.