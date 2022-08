Hogwarts Legacy sofre atraso e ganha nova data de lançamento

Hogwarts Legacy , o novo game de RPG baseado no universo de livros e filmes da franquia Harry Potter, sofreu mais um atraso. Agora, o jogo ganha data de lançamento para 10 de fevereiro de 2023 nos consoles e PC, enquanto a versão para Nintendo Switch ainda não tem data definida. Segundo publicação no Twitter do jogo, a desenvolvedora Avalanche Software afirma que a equipe precisa de mais tempo para entregar a melhor experiência possível. Hogwarts Legacy será lançado para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One , Nintendo Switch e PC.

Este já é o segundo grande atraso de Hogwarts Legacy, que originalmente estava planejado para 2021 antes de ser adiado para este ano. Em ocasiões anteriores, a distribuidora do jogo Warner Bros. Interactive Entertainment anunciou que o jogo respeitará os eventos canônicos do livro, mas reiterou que a autora J.K. Rowling não está envolvida com o projeto. O aviso da produtora parece ter a intenção de distanciar o game da escritora que tem emitido declarações públicas consideradas transfóbicas.

A história do game se passa em meados de 1800, aproximadamente 100 anos antes dos eventos dos livros de Harry Potter e da chegada do bruxinho à escola. Na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts será possível criar seu próprio personagem, que estará em seu quinto ano letivo e precisará se esforçar para alcançar o resto da classe. Jogadores poderão aprender a lançar feitiços, preparar poções e a se defender das artes das trevas enquanto firmam laços de amizade e rivalidade com outros estudantes e se envolvem em uma rebelião de Goblins.