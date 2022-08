Honor of Kings: conheça gameplay e requisitos do jogo 'estilo' Arena of Valor

Honor of Kings é um MOBA desenvolvido pelo TiMi Studio Group e publicado pela Level Infinite. O game é uma espécie de versão "oriental" de Arena of Valor , onde os jogadores se enfrentam em partidas 5v5 para derrubar as torres inimigas, destruir o cristal da base e vencer a partida. Dessa forma, o título será mais um rival de Wild Rift , MOBA da Riot Games também disponível em versão mobile.

Grátis para jogar e com microtransações no app, o game foi lançado originalmente para Android e iPhone (iOS), mas, no momento, está disponível no Brasil apenas para Android, por conta do beta fechado. Segundo mensagem nas redes sociais do game, os celulares da Apple serão incluídos em testes futuros.

Estes são alguns dos heróis disponíveis no beta de Honor of Kings

Para jogar Honor of Kings, o player deve escolher uma entre seis classes: tank, lutador, assassino, mago, atirador e suporte. A divisão de rotas é a mesma de outros MOBAS: rota superior, onde vão lutadores e alguns tanks, rota do meio, onde ficam os magos, e a rota inferior, onde jogam os atiradores.

Na rotação ficam os suportes e tanks específicos para tal, enquanto os assassinos e alguns lutadores também podem jogar na selva. Esta, aliás, também segue o modelo do LOL, com creeps, buffs e dragões como objetivos.

Kong Ming, que em 2022 ganhou até anime, é um dos magos mais fortes de Honor of Kings

Desde 2015, Honor of Kings esteve disponível exclusivamente na China. O game transforma em personagens várias figuras da história e mitologia chinesa, e, embora os nomes não soem conhecidos para muitos, alguns se destacam. Entre os mais famosos estão Mulan, da lenda que inspirou o filme da Disney, e Kong Ming, o lendário estrategista do período dos Três Reinos. Lu Bu e Diaochan, do Romance dos Três Reinos, também estão presentes no game.

Apesar da exclusividade, o público internacional conhece Honor of Kings por sua versão ocidentalizada: Arena of Valor. Esta mudou nomes e designs de personagens, embora vários compartilhem do mesmo estilo de habilidades. Alguns exemplos são Fuzi/Omen, Hou Yi/Yorn, Lu Bu/Maloch e Daji/Veera. Já outros heróis estão disponíveis nos dois jogos, com as mesmas habilidades, como Arthur, Lumburr e Ata. Honor se destaca em relação ao AoV por sua colaboração com a SNK. Graças a ela, Mai Shiranui, Nakoruru e Ukyo Tachibana foram adicionados como personagens jogáveis.

Os modos de jogo de Honor of Kings, além das partidas rankeadas

O beta fechado de Honor of Kings tem uma variedade de modos disponíveis. Os jogadores podem entrar em partidas ranqueadas, normais ou rápidas, além do x1. É possível ainda criar uma sala de partida normal, rápida e x1, além de praticar fazendo tutoriais, treino solo, ou jogar partidas contra a IA. Embora no beta, o jogo já conta com o sistema de feitiços e equipamentos, assim como as arcanas, que concedem benefícios como ataque físico, defesa e vida máxima.