Horizon Chase 2 é novo jogo brasileiro de corrida para iPhone (iOS)

Uma das principais diferenças de Horizon Chase 2, segundo a desenvolvedora, é o suporte a multiplayer online em todos os modos de jogo. Assim como no primeiro título, também haverá a possibilidade de jogar de forma local com até quatro amigos.

O modo Volta ao Mundo também marca presença com mais de 55 pistas distribuídas por cinco países, incluindo uma na Amazônia. Além do novo estilo artístico, que foca em cenas bastante coloridas e na sensação de velocidade, os percursos também apresentam muito mais detalhes se comparados ao primeiro título.

O game busca grande inspiração em clássicos dos anos 80 e 90 e com jogabilidade arcade, como Out Run, Lotus Turbo Challenge e Rush. Já foi confirmado, também, que o compositor Barry Leitch, responsável pela trilha sonora do famigerado Top Gear, do Super Nintendo, estará a cargo das músicas no novo jogo.