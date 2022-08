House of Marley chega ao Brasil com fones de ouvido e caixas de som

A House of Marley lança, nesta sexta-feira (12), sua linha de fones de ouvido e caixas de som sustentáveis no Brasil. Os produtos, que contam com a colaboração de parentes do músico jamaicano Bob Marley, têm como diferencial o uso de materiais ecologicamente corretos, como bambu e madeira de reflorestamento, além de garrafas pet e alumínio reciclados.

Por enquanto, serão sete dispositivos à venda no Brasil. O fone de ouvido com fio in-ear Smile Jamaica é feito de madeira reflorestada e alumínio reciclável e custa R$ 99,90. Ele usa drivers de 9 mm, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz e impedância de 18 ohms. O fone ainda conta com cabo que previne enrolamento e apresenta microfone integrado.

Quem está atrás de um fone de ouvido Bluetooth tem mais opções. O Smile Jamaica 2 é a versão sem fio do fone intra-auricular de mesmo nome. Equipado com Bluetooth 5 e bateria de até nove horas de reprodução, ele possui a mesma resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz e impedância de 18 ohms, porém usa drivers de 9,2 mm. Seu preço é de R$ 299,90.

A House of Marley também traz dois modelos do tipo true wireless. O Champion é feito de bambu e materiais reciclados e tem bateria com até 8 horas de reprodução contínua, além de um estojo com capacidade para até 28 horas de carga. Ele conta com drivers de 6 mm, tem frequência de resposta de 20 Hz a 20 kHz, impedância de 16 ohms e conexão Bluetooth 5. O preço é de R$ 499,90.

Enquanto isso, o fone wireless Rebel é um modelo premium, com 8 horas de som contínuo e estojo com 30 horas de carga — com suporte ao carregamento Qi sem fio. O desenvolvimento do fone Rebel contou com a colaboração do neto de Bob Marley, Skip Marley, e possui o chamado "Marley Signature Sound", uma equalização diferente que potencializa os graves das músicas. O fone ainda tem proteção IPX5 contra suor e água e cancelamento de eco para chamadas de voz. Ele custa R$ 1.099,90.

A marca ainda lança um headphone Bluetooth, o Positive Vibration 2 Wireless, que usa drivers dinâmicos de 40 mm e conta com uma bateria que dura até 12 horas de reprodução contínua. O headphone tem uma entrada 3,5 mm para cabo P2, transformando-o em um fone com fio. Feito de madeira certificada e alumínio reciclado, o acessório tem um design dobrável para facilitar o transporte e custa R$ 569,90,

Por fim, a House of Marley também lança dois modelos de caixas de som Bluetooth. O Chant Mini é o menor deles, com potência de 3 W e drivers de 38 mm. Sua bateria tem capacidade para até seis horas de reprodução contínua. A caixinha conta ainda com microfone embutido, entrada 3,5 mm e proteção IPX4 contra respingos d’água. Na embalagem, também vem um mosquetão para pendurar o aparelho em qualquer lugar, tudo isso por R$ 349,90.

Já a Get Together Mini é maior e mais poderosa, com dois canais de 12 W e dois tweeters de 19 mm, além de um radiador passivo para graves ressonantes. A bateria dura até dez horas e a caixa de som também tem microfone embutido e entrada 3,5 mm para cabo P2. O faceplate é todo feito de bambu e ele é revestido de um tecido ecológico. O preço sugerido é de R$ 1.499,90.

Os produtos da House of Marley vendidos no Brasil contam com 12 meses de garantia, além de suporte e assistência técnica feita pela empresa Solutions 2 GO, que é a representante da marca no país.

