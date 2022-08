HyperX lança monitores gamer Armada, com até 27 polegadas e 240 Hz

A HyperX acaba de lançar a linha de monitores gamer Armada na Gamescom 2022, nesta quarta-feira (24). Inicialmente, são dois modelos: o HyperX Armada 25 e o Armada 27, que trazem telas de 24,5 e 27 polegadas, respectivamente. Ambos são compatíveis com a tecnologia G-Sync, da Nvidia, e acompanham o suporte de mesa Armada Single Gaming Mount, que pode ser usado em monitores de até 9 kg ou 32 polegadas. Os produtos marcam a entrada da HyperX no segmento de displays, o que acontece pouco mais de um ano após a aquisição da empresa, antes pertencente à Kingston, pela HP. As informações foram dadas em primeira mão ao TechTudo.