HyperX lança teclado gamer mecânico 65% menor que o padrão

Apesar do tamanho reduzido, o Alloy Origins 65 ainda apresenta algumas teclas de funções que são essenciais para alguns usuários, como as setas, delete, page up e page down. Isso possibilita o uso do teclado sem o acréscimo de outros periféricos para executar essas ações. De acordo com Caio Ricci, gerente regional da HyperX na América Latina, o tamanho não substitui os outros modelos da linha, que também conta com o Alloy Origins 60.