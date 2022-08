Idosa 'conversa' com familiares no próprio funeral graças à IA; entenda

A tecnologia utilizada é da empresa StoryFile, da qual Stephen é cofundador. Ao site da BBC, o empresário ainda afirmou que, no vídeo-lembrança, sua mãe revelou aspectos muito importantes da vida dela para as pessoas que mais amava. "Isso foi muito significativo", completou. Marina Smith era educadora e ficou conhecida por seu ativismo em questões sobre o holocausto. Também foi cofundadora de uma fundação que leva o seu nome, a Marina H. Smith Foundation.

Marina Smith conversa com os convidados do seu próprio velório — Foto: Divulgação/Marina H. Smith Foundation

Para que a tecnologia pudesse funcionar, Stephen utilizou 20 câmeras sincronizadas para filmar a mãe em vida respondendo a diversas questões. Isso porque é preciso que a pessoa que aparecerá no vídeo tenha resposta para uma série de perguntas que poderão ser feitas. Em seguida, os especialistas de sua empresa separaram todo esse material em trechos, para que a IA pudesse usá-lo no momento das perguntas.

Apesar de inusitadas, tecnologias que “recriam” os mortos não são uma novidade. Um programa de televisão da Coréia do Sul conseguiu, em fevereiro do ano passado, reproduzir a voz do cantor Kim Kwang-seok, que morreu com 25 anos. O método, porém, é bem diferente do relatado acima. A inteligência artificial precisou “ouvir” 700 músicas de artistas diferentes para poder aprender sobre entonação e ritmo. Depois, os programadores incluíram 20 músicas de Kwang-seok para ajudá-la a recriar a voz do cantor.