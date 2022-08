IFA 2022: o que esperar da feira de eletrônicos deste ano

A edição 2022 da IFA acontece entre os dias 2 e 6 de setembro em Berlim, na Alemanha. Ela é uma das principais feiras de produtos de tecnologia do mundo e, depois de dois anos, volta a receber a capacidade total do público por conta da flexibilização das medidas contra a pandemia da Covid-19. O evento deve receber, mais uma vez, grandes marcas como LG , Samsung , Sony , Philips e TCL .

As fabricantes terão a oportunidade de apresentar quais serão as novidades e tendências para o setor nos próximos anos. Abaixo, o TechTudo apresenta algumas expectativas da mídia e do público para a IFA 2022.

IFA acontece entre os dias 2 e 6 de setembro — Foto: Divulgação/IFA

Samsung

A Samsung é uma das grandes marcas que têm seu espaço na IFA, e a empresa sul-coreana sempre gera muita expectativa com seus dispositivos para casa, smartphones e televisores. A tendência é que, na edição 2022 da IFA, a Samsung não apresente grandes novidades em smartphones, uma vez que a empresa tem realizado seus próprios eventos para novidades no setor. No entanto, anúncios de acessórios e fones são aguardados.

Com uma grande linha de televisores, existe uma expectativa que a fabricante apresente novos modelos de TVs microLED, além de opções com telas grandes e que tragam integração com sistemas de casa inteligente. Novidades no segmento de eletrodomésticos também são aguardadas, uma vez que é um dos focos da empresa na IFA.

Apresentação da Samsung durante a IFA de 2014 — Foto: Fabrício Vitorino/TechTudo

LG

A LG é mais uma empresa que pode trazer muitas novidades para a feira, visto que é mais uma fabricante que atua em diversos segmentos. Diferente de outros anos, em 2022, a LG não deve apresentar nenhuma novidade no setor mobile, uma vez que a empresa fechou sua divisão de smartphones.

A expectativa é que além de TVs, a fabricante apresente novos modelos de projetores e novidades de seus sistemas operacionais para dispositivos inteligentes, como o webOS. O sistema pode receber novas versões e aprimoramentos, como suporte a mais serviços de streaming.

Conferência da LG na IFA 2020 — Foto: Reprodução/LG

TCL

A TCL, recentemente em evento próprio, acabou insinuando que Microsoft e Sony poderiam lançar novos consoles com suporte a 8K nos próximos anos — quando indicou algumas das tendências para seus próximos televisores. As novas TVs devem ter suporte a 8K, o que pode ser um indicativo do que a marca vai mostrar nesta edição da IFA.

Conhecida por oferecer soluções com uma boa relação custo-benefício, a fabricante chinesa pode trazer novidades para o segmento de entrada. Além disso, novas soluções em home theater já foram prometidas pela marca para sua apresentação no evento.

TCL anuncia smart TVs 8K com tecnologia Mini LED — Foto: Reprodução/TCL

Sony

A Sony também é uma das empresas que sempre têm uma presença marcante na feira, já que, normalmente, conta com um dos maiores estandes do evento. A tendência é que a fabricante apresente novas TVs, com destaque para os modelos grandes (acima de 65") com sistemas aprimorados e soluções para streaming de jogos.

Espera-se ainda que a fabricante japonesa traga novidades no setor de áudio, além de atualizações sobre os óculos de realidade virtual da sua linha de consoles PlayStation.

Sony tem presença marcante em edições da IFA — Foto: Reprodução/Sony

Mobile

A abertura da IFA deve contar com uma apresentação da Qualcomm. Por meio de seu CEO, Cristiano Amon, ela deve apresentar novidades no setor de conectividade 5G, inteligência artificial e mais laptops equipados com os processadores Snapdragon — que são muito difundidos no segmento mobile em smartphones e aparecem como uma alternativa em laptops.

A Nokia, que atualmente é operada pela HMD Global, pode apresentar novos dispositivos do segmento intermediário, com rumores para novos aparelhos das linhas Nokia G e Nokia X. Segundo especialistas, flagships (modelos de ponta) da Nokia seriam uma grande surpresa para o evento.

A Honor, que é uma marca mais popular na Ásia, também já confirmou que estará presente com novidades no segmento de smartphones, tablets, fones de ouvido e laptops. Conhecida também por seus dispositivos wearable, novidades da Honor para suas pulseiras e relógios inteligentes também são aguardadas.

A Asus, por sua vez, se antecipou e já adiantou que veremos novidades sobre um novo produto no segmento de dobráveis. O Asus Zenbook 17 Fold OLED, por exemplo, já possui uma página dedicada, que apresenta um contador para as vésperas da IFA. Outros laptops da linha Zenbook com tela OLED também são aguardados.

Asus Zenbook 17 Fold OLED tem página dedicada com contador para IFA 2022 — Foto: Divulgação/Asus

