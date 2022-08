Insta360 lança webcam 4K com funções de câmeras usadas na TV

Rival da GoPro , a fabricante de câmeras de ação Insta360 parece ter investido pesado no seu mais novo dispositivo: a webcam Insta360 Link, que foi anunciada nos últimos dias com direito a resolução 4K, que traz muito mais definição para as imagens, e funções que lembram câmeras usadas em emissoras de TV. O aparelho foi desenvolvido pensando nas já tradicionais videochamadas de trabalho e nas aulas online, mas também serve para streaming de jogos e criação de conteúdo para redes sociais.

A Insta360 Link tem como trunfo um sistema de rastreamento via inteligência artificial aliado com a estabilização gimbal, que permite gravar vídeos com movimentos que lembram os de uma câmera profissional. O dispositivo pode ser acoplado no topo de um computador, notebook ou em um tripé, e oferece recursos avançados para quem precisa fazer reuniões ou apresentações profissionais.

Insta360 Link é uma câmera com inteligência artificial e resolução em 4K — Foto: Divulgação/Insta360

4K, sensor e foco

A Insta360 Link apresenta resolução Ultra HD 4K — bem maior do que uma Full HD —, que permite mostrar com mais nitidez os detalhes da cena. Essa qualidade é aliada a um sensor de 1/2", que promete uma melhor captura dinâmica de luz, mesmo em ambientes mais escuros. Além disso, o modo HDR equilibra sombras e luzes altas no cenário, garantindo que luzes externas não deixem a imagem ficar estourada ou opaca.

Insta360 Link promete foco otimizado e captação de luz com sensor avançado — Foto: Divulgação/Insta360

A Link usa uma tecnologia de foco automático, que alterna rapidamente entre elementos próximos ou afastados da lente. Essa função é interessante para quem precisa exibir detalhes de produtos para clientes, por exemplo, aproximando algum objeto à câmera.

AI de movimento

A estrutura da Insta360 Link é capaz de se movimentar fisicamente, e é nesse momento que entra o sistema de AI (Inteligência Artificial). A câmera é equipada com uma tecnologia automática de rastreamento. Esse algoritmo permite identificar o elemento de uma imagem e centralizar na cena, sem precisar de controle remoto ou parar a gravação para modificar o ângulo.

Insta360 Link tem sensor de movimento e permite dar zoom em cenários — Foto: Divulgação/Insta360

A inteligência artificial funciona em conjunto com o gimbal de três eixos, que ajuda na estabilidade, evitando imagens trêmulas durante o movimento. Além disso, a AI permite dar zoom ou enquadrar elementos, enquanto o produtor de conteúdo está no centro da apresentação. Para isso, é necessário fazer apenas alguns movimentos com as mãos. A Link também pode inclinar para baixo e mostrar detalhes do que está na mesa da pessoa com o DeskView Mode, exibindo agendas ou atividades artísticas, como desenhos e ilustrações.

Insta360 Link tem AI de movimento com estabilização gimbal — Foto: Divulgação/Insta360

A Insta360 Link tem preço sugerido de US$ 300 no kit básico, o que dá cerca de R$ 1.590. Já o kit avançado com tripé portátil, sai por US$ 329, o que dá R$ 1.730. O dispositivo não está à venda no Brasil.

Com informações de Insta360 Store

