Instagram caiu? App apresenta instabilidade, e usuários reclamam de bug

O Instagram está com instabilidade nesta quinta-feira (11), segundo indicam usuários da rede social no Twitter. De acordo com os relatos, o bug parece afetar principalmente os recursos de stories e mensagens diretas do app, com impacto na versão para desktop e nos aplicativos para iPhone (iOS) e Android. Dados do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações tiveram início às 12h29 do dia de hoje, pulando de 17 para 139 comentários já às 12h59.