Instagram libera publicação de conteúdos com NFTs no Brasil

O Instagram lançou oficialmente, nesta quinta-feira (4), o recurso de NFTs no Brasil. A ferramenta, que estava em período de testes desde maio , foi expandida hoje para mais de 100 países. Agora, criadores e colecionadores de tokens não-fungíveis poderão compartilhar seus colecionáveis digitais na rede social. As possibilidades vão desde imagens, vídeos, músicas, obras a até mesmo cartões comerciais digitais. O anúncio foi feito Mark Zuckerberg, CEO da Meta , em uma publicação que ilustrava um de seus futuros NFTs a serem divulgados na plataforma.

Segundo a Meta, os NFTs são "uma das formas de expandir o acesso e acelerar a inovação no metaverso, tanto para pessoas quanto para criadores de todo o mundo". A novidade permitirá que os usuários conectem sua carteira digital, que abriga os itens colecionáveis, ao perfil do Instagram. Com isso, será possível escolher quais NFTs eles gostariam de compartilhar na rede social.

2 de 3 Instagram expande testes com NFTs para o Brasil — Foto: Divulgação/Instagram Instagram expande testes com NFTs para o Brasil — Foto: Divulgação/Instagram

Como ganhar curtidas no Instagram? Descubra no Fórum do TechTudo

Ao compartilhar uma arte digital, ela receberá um tratamento visual especial e contará com informações públicas, como uma descrição. Os posts com NFT também aparecerão no seu perfil pessoal da rede social, como as publicações normais. Além disso, ao publicar um colecionável, o criador e o colecionador daquele NFT poderão ter suas contas automaticamente marcadas em conjunto.

3 de 3 NFTs compartilhados no Instagram terão uma breve descrição e informações públicas — Foto: Divulgação/Instagram NFTs compartilhados no Instagram terão uma breve descrição e informações públicas — Foto: Divulgação/Instagram

A chegada dos NFTs ao Instagram faz parte de um esforço recente da Meta de investir no metaverso. Os tokens contam com uma espécie de certificado de autenticidade, estabelecido via blockchain, que atesta a exclusividade de determinado bem digital. Ou seja, mesmo que outras pessoas tirem print ou baixem o conteúdo digital, elas não serão detentoras dele.

Para a empresa, os tokens serão uma ferramenta crucial no futuro e influenciarão a forma como as pessoas vão comprar, usar e compartilhar objetos e experiências virtuais. Além disso, a confecção dessas artes digitais também é vista como uma nova forma de monetização para os criadores de conteúdo.

Veja também: cinco apps de legendas para foto no Instagram