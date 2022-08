Instagram testa função que copia recurso do BeReal, app 'anti-Instagram'

Alvo de críticas por copiar outras redes sociais , o Instagram está testando a implementação de uma das principais funções do aplicativo BeReal , que ficou popular por ser uma rede "anti-Instagram". De acordo com informações divulgadas pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, famoso por antecipar novidades de aplicativos, a plataforma da Meta está desenvolvendo o recurso "IG Candid Challenges". Com ele, os usuários irão receber, todos os dias em horários aleatórios, uma notificação para tirar e compartilhar uma foto nos Stories em apenas dois minutos.

Nesta função só é possível tirar fotos de modo que apareça, ao mesmo tempo, tanto uma selfie quanto uma imagem feita pela câmera traseira. O objetivo da ferramenta é fazer com que os usuários compartilhem fotos autênticas e espontâneas no dia a dia, em vez de imagens mais produzidas e editadas. Por enquanto, o recurso está sendo testado apenas internamente e não foi liberado para o público geral.

A funcionalidade testada pelo Instagram é semelhante à proposta do BeReal, aplicativo de rede social que se diferencia por incentivar uma experiência mais espontânea e autêntica na Internet. O app não tem filtros e permite apenas uma publicação por dia, de acordo com a seguinte regra: em dois minutos, é preciso tirar uma selfie e uma foto com a câmera traseira simultaneamente, para exibir o que você está fazendo "de verdade" naquele exato momento.

Embora tenha sido lançado em 2019, o app tem ganhado cada vez mais popularidade na web e aparece entre os dez primeiros aplicativos de redes sociais mais buscados na App Store, loja de aplicativos do iPhone. Além do sistema iOS, o BeReal também está disponível para celulares com Android.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Instagram copia um recurso do BeReal. Em julho de 2022, a rede social lançou o Dual Capture, uma ferramenta para gravar Reels usando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo, semelhante ao recurso do app rival. A diferença entre eles é que, no aplicativo concorrente, não é possível editar a imagem depois da captura.

O maior investimento nos Reels também foi bastante criticado entre os usuários, que, insatisfeitos com as constantes tentativas de "copiar" o TikTok, reclamaram da quantidade de vídeos sugeridos pelo algoritmo. Na época, a polêmica foi tanta que o Instagram voltou atrás, pausou os testes do feed em tela cheia e prometeu reduzir o número de publicações sugeridas.

