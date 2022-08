iOS 16 deve retomar função útil que deixou saudades no iPhone; entenda

O iOS 16 deve retomar um recurso muito pedido por usuários: a exibição do ícone com a porcentagem da bateria já na barra de status. A opção foi removida no iPhone X por questões de espaço, e, desde então, modelos com o Face ID precisam adicionar um widget para identificar quantos porcento têm de bateria. O retorno da função foi flagrado nesta segunda-feira (8), na quinta versão de testes do sistema operacional, e está disponível para iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 e iPhone 13. Vale dizer que, como o recurso foi visto apenas no beta, é possível que ele sofra alterações até o seu lançamento oficial. A seguir, saiba mais detalhes.