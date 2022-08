iPad será enviado ao espaço pela NASA para testar Alexa

Um iPad será enviado ao espaço pela NASA, nas proximidades da Lua, para testar a Alexa em uma aeronave não tripulada. A ideia é demonstrar como os comandos de voz podem melhorar a forma como os astronautas vivem e trabalham no espaço. Deste modo, o tablet da Apple atuará comunicando-se com a assistente de voz da Amazon. A informação foi divulgada esta semana, no blog oficial da agência espacial norte-americana. A previsão de lançamento é para o dia 29 de agosto.