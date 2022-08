iPhone 12 sem som? Você pode ter direito ao conserto de graça

Segundo a fabricante americana, os problemas no som são causados por um componente interno dos modelos de iPhone 12 e iPhone 12 Pro que pode falhar no módulo receptor de áudio. São elegíveis os celulares que não emitem som ao fazer ou receber ligações. O programa de reparo não contempla iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max .

Para solicitar o reparo do iPhone 12, o consumidor deve buscar uma loja da Apple ou um Centro de Serviço Autorizado Apple (AASP). O aparelho será avaliado por um especialista da empresa, que - caso identifique o defeito coberto pela fabricante - fará o conserto do dispositivo sem custo para o cliente.

Caso o iPhone apresente danos que impeçam a conclusão do reparo, como tela rachada, esse problema precisará ser resolvido antes de receber o serviço que consertará o áudio. A fabricante avisa de antemão que esse tipo de defeito pode gerar custos adicionais associados ao reparo necessário. O programa, com abrangência mundial, também não estende a cobertura da garantia padrão dos smartphones.

É importante ficar atento a alguns detalhes antes de acionar o suporte da Apple. O primeiro deles é que o programa oferece cobertura para os celulares iPhone 12 ou iPhone 12 Pro afetados dentro de um período de três anos, após a data da primeira venda da unidade no varejo. A linha teve seu lançamento global em outubro de 2020 e desembarcou no Brasil no mês seguinte.

Vale ficar atento também a data de fabricação do smartphone, além de - caso o celular se enquadre nos requisitos para solicitação do suporte - lembrar de realizar o backup do iPhone no iCloud ou no computador, pois há riscos de perder informações importantes durante o conserto. Para quem adquiriu os iPhone 12 e 12 Pro fora do país, a Apple também avisa que pode limitar o reparo a região original de compra.