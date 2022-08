iPhone 14: Apple anuncia evento de lançamento para dia 7 de setembro

O novo iPhone 14 deve ser anunciado no próximo dia 7 de setembro, durante o evento anual de novos produtos da Apple . A data, que até ontem estava ainda sob especulação , foi confirmada nesta quarta-feira (24) pela empresa, em convite feito a jornalistas. Para a ocasião, que acontecerá presencialmente na cidade de Cupertino, Califórnia (EUA), são esperados também anúncios da nova versão do Apple Watch . Até o momento, não há informações sobre os preços dos dispositivos. Nas próximas linhas, veja tudo o que você precisa saber sobre o evento de lançamento da Apple.

A cerimônia é a primeira a acontecer de maneira presencial após a pandemia de Covid-19, e contará com transmissão ao vivo. O lançamento do novo iPhone 14 e de suas variantes é o mais aguardado para o dia. Segundo os rumores divulgados até agora, a nova versão do celular da Apple terá quatro modelos disponíveis: o normal e o Pro, com telas de 6.1 polegadas; e outros dois com tela de 6.7 polegadas, possivelmente nomeados de Plus e Pro Max. Isso indica que o iPhone 14, diferentemente do 12 e 13, não contará com versão mini.

2 de 2 Evento de lançamento da Apple foi confirmado nesta quarta-feira (24) em convite feito a jornalistas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Evento de lançamento da Apple foi confirmado nesta quarta-feira (24) em convite feito a jornalistas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Uma das principais expectativas em relação ao iPhone 14 está no notch da tela - que, conforme indicam especulações, será consideravelmente reduzido nesta nova versão do celular, mantendo apenas espaços para o sensor do Face ID e para a câmera. Outras novidades aguardadas para os novos modelos do smartphone da Apple são relacionadas à bateria, que pode sofrer um upgrade relevante, e à tela - que, ao que tudo indica, ganhará o modo always on na versão Pro. Em relação ao chip, o que se espera é que a Apple utilize o potente A16 Bionic somente nos modelos mais caros também.

Já sobre os Apple Watch, são aguardadas três novas versões do relógio inteligente da maçã. De acordo com os rumores que circulam na mídia internacional até o momento, é possível que os novos modelos ganhem novos recursos - como medidor de temperatura corporal, por exemplo. Além disso, são aguardados também um aumento na tela e uma bateria com duração mais longa.

Embora os Apple Watches e os novos iPhone sejam os anúncios mais aguardados para o dia, é possível que a empresa anuncie também novas versões para os fones AirPods Pro. Ainda, é possível que novos modelos de

também sejam parte do pacote de lançamentos previstos para o evento. Veja aqui todas as novidades que a Apple pode lançar ainda em 2022.

Com informações de The Verge

