iPhone 14 Pro vem aí: armazenamento deve começar em 128 GB (de novo)

O iPhone 14 Pro deve chegar ao mercado com armazenamento mínimo de 128 GB, o mesmo encontrado atualmente no iPhone 13 Pro . É o que prevê o analista Jeff Pu, da consultoria Haitong Internacional. A Apple divulgou ontem a realização de um evento especial em 7 de setembro , no qual deve revelar a nova geração de celulares, com iPhone 14 e três outros modelos. O TechTudo estará presente para a cobertura direto dos Estados Unidos.

A fala de Jeff Pu contraria outros rumores que circulavam no mercado. A empresa de pesquisas TrendForce, por exemplo, fez a previsão que o armazenamento mínimo do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max passariam para 256 GB na nova geração.

2 de 3 O conceito do novo iPhone 14 deve trazer o notch mais discreto — Foto: Reprodução/ In Magazine O conceito do novo iPhone 14 deve trazer o notch mais discreto — Foto: Reprodução/ In Magazine

Em relação ao novo iPhone 14, existe um forte tendência de a Apple aumentar o preço. O analista Ming-Chi Kuo, famoso pelo seu conhecimento sobre a cadeia de suprimentos da companhia, sugeriu que os modelos do iPhone 14 Pro serão mais caros que os modelos do iPhone 13 Pro. Apesar dele não revelar o valor exato, Kuo acredita que o preço médio de venda de toda a linha do iPhone 14 aumentará cerca de 15% ao longo do ano.

Nos Estados Unidos, o preço do iPhone 13 Pro começa em US$ 999 (R$ 5.152) e o iPhone 13 Pro Max parte de US$ 1.099 (R$ 5.668). Caso ocorresse o aumento de 10% na nova geração, os valores seriam de US$ 1.099 (R$ 5.668) e US$ 1.199 (R$ 6.184), respectivamente.

O que esperar do iPhone 14

3 de 3 O iPhone 14 poderá ser comprado com até 1 TB — Foto: Reprodução/Jon Prosser O iPhone 14 poderá ser comprado com até 1 TB — Foto: Reprodução/Jon Prosser

Em relação às principais especulações em torno do iPhone 14, Pro o aparelho é esperado com um novo notch mais discreto, em formato pílula, no alto da tela. Além disso, as versões mais caras deve trazer o novo chip A16 Bionic – que tende a ser 30% rápido que o modelo anterior.

Quanto a câmera traseira, ele tende a apresentar 48 megapixels com suporte para gravação de vídeo 8K. Ainda sobre a nova geração de aparelhos da Apple, há a expectativa de os aparelhos trazerem uma tela sempre ativa que mostra o hora, data e novos recursos do iOS 16, assim como widgets de tela de bloqueio e o ícone de porcentagem de bateria.

Com informações de Mac Rumors e Bloomberg

Confira o resumão do iPhone 13 no vídeo abaixo