iPhone 14 vem aí: saiba o que esperar do evento especial da Apple

Também é possível que novos modelos de iPad sejam anunciados no pacote de lançamentos previstos para o evento. Os novos celulares, assim como seus antecessores, teriam suporte a conexão 5G e devem permanecer com a entrada Lightning. Aparelhos com USB-C devem chegar apenas em 2023. O TechTudo estará nos Estados Unidos para acompanhar os anúncios durante o evento, que será realizado no Apple Park.

2 de 4 Conceito do novo iPhone 14 — Foto: Reprodução/In Magazine Conceito do novo iPhone 14 — Foto: Reprodução/In Magazine

iPhone 14 Pro, Plus e Pro Max

O anúncio mais aguardado é o lançamento do novo iPhone 14, mas engana-se quem acredita que a estrela será a versão tradicional do celular. A especulação é que a fabricante norte-americana apresente mais três modelos, além da versão normal, divididos entre Pro, com tela de 6,1 polegadas, além de Plus e Pro Max, ambos com display de 6,7 polegadas. A versão Mini, que perdurou até o iPhone 13, deverá sair de circulação devido à baixa procura.

Entre os recursos mais aguardados estão a câmera traseira de 48 megapixels com suporte para gravação de vídeo 8K, novo processador próprio A16 e a capacidade de até 1TB de armazenamento.

Há a expectativa de que todos os aparelhos tragam a tela sempre ativa, um recurso já usado por usuários de celulares Android. Outras novidades seriam o iOS 16 e um preço maior do que lançamentos anteriores.

O público deve esperar poucas mudanças no iPhone 14 tradicional. Seu design seria o verdadeiro detentor das novidades, já que imagens vazadas mostram uma ligeira diminuição do tamanho do notch. Dessa forma, a câmera frontal ficaria acomodada num novo arranjo e o sistema de reconhecimento facial seria realocado.

Apple Watch 8

Quem também deve receber mais de um modelo são os relógios inteligentes da Apple. Os novos Apple Watch devem ganhar três versões: o Watch Series 8, um SE atualizado (mas sem grandes melhorias para além do processador S8) e um novo modelo Pro, construído com uma tela cerca de duas polegadas maior do que o modelo de 45 mm. Também seria mais resistente, para atrair atletas que praticam esportes radicais.

3 de 4 Apple Watch 7 — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch 7 — Foto: Reprodução/Apple

A gigante de Cupertino tem investido em pesquisas para melhorar seus recursos de monitoramento e especula-se que os novos smartwatches da Apple apresentem, entre as funções, um sensor de temperatura que detectará se o usuário está com febre.

Especialistas também mencionam a possibilidade de recursos como monitoramento de pressão arterial, fertilidade, nível de glicose no sangue e uma ferramenta que também estará no iPhone 14 para a detecção de acidentes.

AirPods Pro, iPad Pro e outros lançamentos

Para quem ainda tiver fôlego para esperar por novos dispositivos, a Apple pode anunciar uma nova geração do AirPods Pro. Sem atualizações desde 2019, o fone sem fio teria um design parecido com o Beats Fit Pro, lançado no ano passado. Ele daria adeus às hastes e, em seu lugar, ganharia uma asa intra-auricular.

O suposto AirPods Pro 2 também seria o primeiro modelo da marca a usar o Apple Lossless Audio Codec (ALAC), permitindo uma melhor qualidade de som. Nem mesmo o estojo de carregamento ficaria de fora das novidades com a adição de um pequeno alto-falante que emite um som quando o usuário tenta localizá-lo pelo aplicativo Find My (Buscar).

4 de 4 Beats Fit Pro apresenta — Foto: Divulgação/Beats Beats Fit Pro apresenta — Foto: Divulgação/Beats

Outro aparelho que pode aparecer no dia do evento é o iPad Pro equipado com chip M2, acompanhado de um modelo mais básico com o chip A14. Os rumores apontam que o tamanho das telas deve variar entre 11 e 12,9 polegadas.

A Apple pode apresentar três novos Macs, incluindo um Mac Mini, um Mac Pro e um MacBook Pro, com o processador mais recente da fabricante, além das novas versões de sistema.

Por fim, ainda há esperança de um último anúncio que sairia da curva dos dispositivos tradicionais da maçã. Supostos óculos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) da Apple podem ter sua estreia revelada ao mundo durante o evento oficial, marcado para as 14h de 7 de setembro, com transmissão via internet.