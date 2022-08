iPhone a partir de R$ 500 e Xiaomi barato estão em novo leilão da Receita

O iPhone 8 a partir de R$ 500 é um dos produtos que a Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza em seu novo leilão, aberto na última terça-feira (9). Além do celular da Apple, há também lotes com cinco smartphones da Xiaomi com lance inicial de R$ 1.500. Os interessados, sejam pessoa física ou jurídica, podem enviar suas propostas até o dia 22 de agosto e esperar a chamada para o pregão virtual, que acontecerá no dia 23 do mesmo mês, às 10h30, no horário de Brasília.