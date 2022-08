iPhone fica mais caro no Brasil; veja novos preços da Apple

A Apple aumentou os preços do iPhone em algumas versões no Brasil. O reajuste dos valores inclui as versões Pro, Pro Max e Mini do iPhone 13 , além do iPhone 12 Mini e do iPhone SE 2022 — modelo mais recente do portfólio de smartphones da marca. A atualização foi apresentada no início desta semana e pode chegar a até 3,5% em alguns celulares. Por outro lado, o iPhone 13 na versão convencional e os modelos iPhone 12 e iPhone 11 mantiveram os preços, custando a partir de R$ 7.599, R$ 6.499 e R$ 4.999, respectivamente.

Além do reajuste na tabela de preços dos modelos de iPhone, a Apple também decidiu aumentar os valores de Macs e modelos de iPad. O iPad Air com Wi-Fi e 64 GB, por exemplo, subiu de R$ 6.697 para R$ 7.099. Já o MacBook Air com chip M1 (256 GB) agora começa, no mínimo, em R$ 11.599; e o notebook com chip M2 (512 GB), em R$ 17.199.

2 de 4 iPhone 13 Pro Max sofreu aumento de preço — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 Pro Max sofreu aumento de preço — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhone 13

As versões do iPhone 13 começaram a ser vendidas no Brasil oficialmente em outubro de 2021. No início deste ano, a Apple passou a vender as versões Pro, Pro Max e Mini com descontos. Com o novo reajuste anunciado nesta semana, tais modelos retornam ao preço original. A versão convencional do aparelho segue ofertada por valores a partir de R$ 7.599 (128 GB), mesmo preço praticado no lançamento.

A versão Mini (128 GB), que tinha passado a custar R$ 6.374, retorna ao preço original de R$ 6.599. O mesmo ocorreu com iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, que voltam a custar R$ R$ 9.499 e R$ 10.499, respectivamente, após a redução anunciada no início deste ano.

Confira na tabela abaixo os novos preços do iPhone 13

Novos preços dos iPhone 13 Modelo Armazenamento Preço antigo Preço novo Diferença iPhone 13 Mini 128 GB R$ 6.374 R$ 6.599 R$ 225 iPhone 13 Pro 128 GB R$ 9.176 R$ 9.499 R$ 323 iPhone 13 Pro Max 128 GB R$ 10.142 R$ 10.499 R$ 357

3 de 4 iPhone SE 2022 sofreu aumento de R$ 100 — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 sofreu aumento de R$ 100 — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone SE 2022 é o modelo de "baixo custo" da Apple. A versão econômica conta com recursos como conectividade 5G e chip A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13. Com o ajuste de preços, a versão de entrada do celular (com 64 GB) agora custa R$ 4.299. O aumento de R$ 100 em relação ao preço de lançamento também ocorreu nas opções de 128 GB e 256 GB, que passam a custar R$ 4.799 e R$ 5.799, respectivamente.

Confira na tabela abaixo os novos preços do iPhone SE 2022

Novos preços do iPhone SE 2022 Modelo Preço antigo Preço novo Diferença iPhone SE 2022 (64 GB) R$ 4.199 R$ 4.299 R$ 100 iPhone SE 2022 (128 GB) R$ 4.699 R$ 4.799 R$ 100 iPhone SE 2022 (256 GB) R$ 5.699 R$ 5.799 R$ 100

O design do dispositivo é semelhante a sua geração anterior, de 2020. Sua tela é de 4,7 polegadas e o desbloqueio pode ser feito pelo Touch ID no botão de início. Apesar de não entrar em detalhes sobre as especificações da bateria, a maçã promete mais eficiência em comparação com a geração anterior iPhone SE (2020).

iPhone 12 Mini

4 de 4 iPhone 12 Mini é um dos modelos que tiveram os preços reajustados — Foto: Divulgação/Apple iPhone 12 Mini é um dos modelos que tiveram os preços reajustados — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone 12 Mini é um modelo de 2020 que foi lançado no Brasil com preço sugerido de R$ 6.999 em sua versão de entrada com 64 GB de armazenamento. Com o último reajuste da Apple, a mesma versão agora custa R$ 5.699. Apesar de estar mais barato do que em seu lançamento, o smartphone está 3,5% mais caro em relação aos R$ 5.505 cobrados antes da nova atualização de preços. O aumento também ocorreu nas versões de 128 GB e 256 GB, conforme pode ser observado a seguir.

Confira na tabela abaixo os novos preços do iPhone 12 Mini

Novos preços do iPhone 12 Mini Modelo Preço antigo Preço novo Diferença iPhone 12 Mini (64 GB) R$ 5.505 R$ 5.699 R$ 194 iPhone 12 Mini (128 GB) R$ 5.988 R$ 6.199 R$ 211 iPhone 12 Mini (256 GB) R$ 6.954 R$ 7.199 R$ 245

O iPhone 12 Mini reúne um conjunto de recursos interessantes, como uma tela de 5,4 polegadas OLED, certificação IP68 de proteção contra a água e um conjunto duplo de câmeras de 12 MP, além de sensor frontal com a mesma resolução. Seu processador é o A14 Bionic, que promete bom desempenho para execução de tarefas e bateria que assegura até 50 horas de áudio ou até 10 horas de streaming de vídeo, segundo a fabricante.

