iPhone original é leiloado por R$ 178 mil; caixa estava intocada

O primeiro modelo do iPhone, lançado em janeiro de 2007 pela Apple, foi leiloado nos Estados Unidos por US$ 35.414, algo em torno de R$ 178 mil de acordo com a cotação atual. O celular ainda estava na caixa, lacrado, por todos esses anos e foi negociado pela casa de leilões RR Auction, que também colocou no pregão o primeiro iPod de todos os tempos, lançado em 2001 e vendido por US$ 25 mil, cerca de R$ 126 mil. As vendas ocorreram no início da semana.