Jogadores de LOL e Valorant podem ter contas deletadas por inatividade

1 de 2 Nilah é a adição mais recente na rota inferior do League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games

Os jogadores que tiverem as contas excluídas receberão mensagens em seus e-mails cadastrados avisando a respeito da situação. Quando isso acontecer, o usuário não poderá mais acessar a conta nos jogos ou nos serviços da empresa, com exceção do suporte da Riot Games. Caso isso aconteça e você queira cancelar a exclusão, basta fazer o login no portal support.riotgames.com e seguir as instruções. Lembrando que o processo de exclusão de contas começará nos próximos meses.