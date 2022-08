Jogo de simulação permite fazer comidas de rua típicas do Brasil

Brazilian Street Food Simulator é um novo game para PC, via Steam, que tem data de lançamento prevista para 22 de março de 2023. Sua premissa principal envolve produzir e vender comidas tipicamente brasileiras, que são comercializadas nas ruas. A página do game usa o famoso caldo de cana — ou garapa, como também é conhecido—, como principal exemplo. Um dos cenários também mostra lanchonetes com várias opções de sanduíches, como X-Calabresa, Misto Quente, X-Egg e Bauru. O preço do jogo ainda não foi revelado, mas já é possível adicionar na lista de desejos da plataforma.