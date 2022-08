Justin Bieber no Free Fire: como resgatar personagem do cantor de graça

Justin Bieber chega ao Free Fire como J. Biebs, em mais uma parceria da Garena com uma celebridade. Sua presença está relacionada à comemoração aos cinco anos do Battle Royale, com direito a um show (pela primeira vez no jogo), desafios especiais e o próprio personagem como recompensa. Para resgatar o avatar do cantor, os jogadores devem fazer login entre sábado (27) e domingo (28) até às 4h, desbloqueando o personagem e seus principais itens.

Vale ressaltar que os trajes de J. Biebs ficam disponíveis apenas por sete dias, e, após esse período, precisam ser comprados na loja do game. Veja a seguir como logar no Free Fire e resgatar Justin Bieber para utilizar no jogo.

2 de 6 Personagem de Justin Bieber em Free Fire — Foto: Reprodução/Fábio Oberlaender Personagem de Justin Bieber em Free Fire — Foto: Reprodução/Fábio Oberlaender

Como desbloquear Justin Bieber gratuitamente

Passo 1. Ao fazer login no Free Fire, os jogadores serão apresentados a um pop-up celebrando a parceria entre o artista e o jogo. Nesta janela, toque em “Mais Info”;

3 de 6 Pop-up celebra parceria entre Free Fire e Justin Bieber — Foto: Reprodução/Igor Dantas Pop-up celebra parceria entre Free Fire e Justin Bieber — Foto: Reprodução/Igor Dantas

Passo 2. Ao entrar na interface de aniversário do jogo, outro pop-up surgirá mostrando a recompensa por ter feito login. Toque em “Coletar” para obter J.Biebs gratuitamente;

4 de 6 Recompensa de login dará Justin Bieber em Free Fire — Foto: Reprodução/Igor Dantas Recompensa de login dará Justin Bieber em Free Fire — Foto: Reprodução/Igor Dantas

Passo 3. Uma nova janela surgirá mostrando o conteúdo da recompensa, que inclui não só o personagem de Justin Bieber como todo seu conjunto. Vale notar que os trajes do personagem só ficarão desbloqueados por um período de sete dias de forma gratuita;

5 de 6 Recompensa inclui J.Biebs e todo seu conjunto — Foto: Reprodução/Igor Dantas Recompensa inclui J.Biebs e todo seu conjunto — Foto: Reprodução/Igor Dantas

Biografia e habilidade de Justin Bieber

Em Free Fire, Justin Bieber atende pelo nome de J.Biebs. Sua ocupação é “Cantor aventureiro” e seu passatempo preferido é jogar hóquei no gelo. De acordo com a biografia no site oficial da Garena, J.Biebs “é um homem que quer unir um mundo rachado” e que “aprendeu que a resposta para os problemas das pessoas não está no dinheiro ou no poder, mas na real conexão entre as pessoas”.

A habilidade de Justin Bieber em Free Fire é passiva e se chama Sentinela Silencioso. O jogador pode bloquear dano ao utilizar pontos de energia (EP). No nível um, o personagem bloqueia 7% do dano recebido e também de seus aliados que estiverem em um raio de seis metros.

Show exclusivo em Free Fire

6 de 6 Show do Justin Bieber no Free Fire traz minigames durante a performance de Beautiful Love (Free Fire) — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Show do Justin Bieber no Free Fire traz minigames durante a performance de Beautiful Love (Free Fire) — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

As comemorações dos cinco anos do aniversário de Free Fire também contarão com um show de Justin Bieber dentro do jogo, com direito ao lançamento da música “Beautiful Love”, feita exclusivamente para a parceria com a Garena.

A performance acontece neste sábado (27), e os jogadores têm a chance de ficarem próximos ao cantor através de uma série de minigames que acontecem simultaneamente ao show. Para participar, basta selecionar a apresentação na página de comemoração aos 5 anos do Free Fire.