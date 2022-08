Kindle 10ª geração tem desconto na Book Friday da Amazon

Além das ofertas no dispositivo e nas literaturas, novos usuários também podem aproveitar uma promoção na assinatura do Kindle Unlimited. O serviço, que normalmente requer o investimento de R$ 19,90 mensais, cai para R$ 1,99 durante os três primeiros meses para quem assinar ao longo do evento. A plataforma promete funcionar em qualquer dispositivo, precisando apenas do aplicativo Kindle para que os textos sejam baixados. De acordo com a Amazon, são mais de um milhão de títulos disponíveis.