Lançamentos da Netflix em setembro: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em setembro de 2022 foram divulgados pelo serviço de streaming nesta quarta-feira (24). Um dos destaques é a quinta temporada de “Cobra Kai”, série derivada do filme “Karate Kid”. Os novos e inéditos episódios serão liberados no próximo dia 9. O catálogo também receberá a série espanhola “Santo”, protagonizada pelo brasileiro Bruno Gagliasso, e a segunda temporada do reality “Brincando com Fogo: Brasil”, que dará um prêmio de R$ 500 mil.