Lançamentos do Globoplay em agosto: veja estreias de séries e novelas

Neste mês, o Globoplay também receberá várias produções clássicas da TV Globo . A novela “Um Anjo Caiu do Céu” já foi disponibilizada na última segunda (1), e ainda entrarão “Páginas da Vida” e “Belíssima”, ambas de 2006. Entre os especiais estão um show ao vivo em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso com participação de Maria Bethânia, e o documentário “Meu Nome é Thiago André”, que conta a história do cantor Thiaguinho. Confira, a seguir, todos os lançamentos do Globoplay em agosto de 2022.