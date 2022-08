LBFF 8: Angels faz uma dobradinha e se recupera na competição

Falando no Fluxo, seu jogador Jonatha "JapaBKR" Pereira fez história nesta segunda-feira (29) e quebrou marca dos 600 abates em todas as edições de LBFF. Confira, a seguir, mais destaques da Semana 4 de LBFF 8. Lembrando que a transmissão dos jogos da liga é realizada nos canais da Garena no YouTube e no Tiktok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

Esboçando a reação

Algumas equipes tradicionais no cenário brasileiro de Free Fire vinham com dificuldades de se manter na zona de classificação para a final. Porém, dois destes esquadrões tiveram uma boa atuação durante a Semana 4 e passaram a se encontrar em boa posição para seguir firme na disputa pelo título. Nos sábado (27), foi a vez do Corinthians acordar para a LBFF 8. Com uma dobradinha e 32 abates contabilizados, o Timão marcou 67 pontos, superou o atual líder isolado Fluxo na rodada e deu um grande salto na tabela de classificação.

No domingo (28), o Corinthians teve uma apresentação um pouco mais discreta e deu espaço para outra equipe que precisava se recuperar: a Los Grandes. Mesmo sem conquistar BOOYAHS! nas quedas, a Los Grandes acumulou 28 abates e liderou a rodada com 55 pontos. Assim como o Corinthians, a equipe não conseguiu repetir o mesmo desempenho em sua rodada de despedida da Semana 4 nesta segunda-feira (29), mas foi o suficiente para esboçar uma reação no torneio.

Um inesperado começo

O BD Vasco foi o campeão da C.O.P.A. Free Fire: Corrida do Milhão, superando as equipes da elite da LBFF 8, e adquiriu uma atenção ainda maior para o começo da Série A. Era esperado que o esquadrão se mantivesse sem dificuldades entre os 12 primeiros e, quem sabe, tentasse beliscar uma liderança. No entanto, as previsões para o Vasco não estão se concretizando nessa primeira metade da LBFF 8, que mostra uma equipe com grandes problemas para se reencontrar.

No domingo (28), o Vasco voltou a jogar abaixo daquilo que se espera do time, acumulando 21 pontos nas quatro quedas disputadas. Nesta segunda-feira (29), mais uma atuação preocupante. Foram três quedas seguidas terminando os confrontos entre as últimas colocações, até encontrar uma suada sexta colocação em Alpine e nove pontos, longe de ser o bastante para reagir na tabela.

Dobradinha da Angels

A rodada desta segunda-feira (29) teve a Angels como grande destaque. Uma das estreantes dessa edição, a equipe estava entre os esquadrões que não haviam conquistado BOOYAHS! até então na LBFF 8, ao lado de Los Grandes, HUMMER e Tropicaos. Nesta Semana 4, no entanto, a Angels estava disposta a encerrar esse jejum de forma avassaladora. Além da dobradinha, foram 33 abates, 11 apenas para "JapaXL", e 59 pontos na conta para dar ainda mais confiança para a equipe nessa disputada edição.

Com o resultado, a Angels chegou à 13° colocação com 266 pontos, sete pontos a menos do que a paiN Gaming, a primeira equipe dentro da zona de classificação para a final. Vale destacar também que a equipe ganhou uma distância considerável para a lanterna da liga, o lugar indesejado onde as equipes são rebaixadas diretamente.

Resultados da Semana 4 de LBFF 8

Sábado (27/08) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Corinthians (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Corinthians (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da LOUD (+17 Pontos)

Domingo (28/08) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Vivo Keyd (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da GOD Unidas (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+25 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da paiN Gaming (+21 Pontos)

Segunda-feira (29/08) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Magic Squad (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Angels (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+20 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Angels (+24 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 8 180 410 2° Vivo Keyd 6 170 383 3° LOUD 4 153 350 4° TSM FTX 5 156 322 5° Stars Horizon 2 140 297 6° GOD Unidas 2 131 292 7° Magic Squad 3 132 285 8° Meta Gaming 3 140 283 9° Corinthians 3 133 278 10° B4 Esports 4 129 274 11° Los Grandes 0 136 274 12° paiN Gaming 1 130 273 13° Angels 2 113 266 14° Team Liquid 3 121 249 15° BD Vasco 1 85 214 16° Netshoes Miners 1 78 197 17° HUMMER Esports 0 83 197 18° Tropicaos 0 90 192

Próximas rodadas (Semana 5)

Rodada 13: Sábado, 3 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo C

Rodada 14: Domingo, 4 de setembro (13h) – Grupo B x Grupo C

Rodada 15: Segunda-feira, 5 de setembro (18h) – Grupo A x Grupo B