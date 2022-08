LBFF 8: Fluxo domina a segunda semana e se isola na liderança

O Fluxo foi dominante durante toda a Semana 2 de Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 e se isolou de vez na liderança. Além de conquistar uma dobradinha no domingo (14) e mais um BOOYAH! nesta segunda-feira (15), o Fluxo acumulou muitos pontos nas demais quedas realizadas, superou a antiga líder Vivo Keyd na tabela de classificação e chegou a impressionantes 242 pontos com apenas duas semanas de liga. Para se ter uma ideia, o time está com uma diferença de 45 pontos para a vice-líder, que é a própria VK, além de ter sete BOOYAHS! conquistados para não ter preocupações com os critérios de desempate.

A Semana 2 também se destacou pela irregularidade da atual campeã LOUD, apesar de ainda se encontrar no pelotão da frente da tabela de classificação, e pela recuperação de equipes como Stars Horizon e TSM FTX. Esses e outros detalhes sobre a segunda semana de LBFF 8 você confere a seguir. Lembrando que a competição é transmitida pelos canais oficiais da Garena no YouTube e no TikTok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

1 de 4 Fluxo foi soberano na segunda semana de LBFF 8 e se encontra em situação confortável na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Fluxo foi soberano na segunda semana de LBFF 8 e se encontra em situação confortável na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Uma irregular atual campeã

Rodadas de abertura de semana vêm sendo um prato cheio para a LOUD enviar um recado para suas rivais mostrando sua força na competição. Após estrear na Semana 1 com o pé direito, a atual campeã voltou a ter um ótimo desempenho no sábado (13). Foram 59 pontos e 28 abates, sendo 13 somente do jovem Willian "Noda" de Oliveira. A atuação foi coroada com seu primeiro BOOYAH! na LBFF 8. Em Kalahari, após uma difícil batalha contra a Angels, a LOUD cravou uma importante vitória, principalmente levando em consideração que o BOOYAH! é um critério de desempate na liga.

Já nesta segunda-feira (15), a LOUD apresentou uma irregularidade semelhante à da última semana, gigante na rodada de abertura, mas inconstante em sua rodada final. Nas três primeiras quedas, uma apresentação irreconhecível da atual campeã, que pouco pontuou nessas oportunidades. A LOUD teve potencial de se recuperar em Alpine, mas o posicionamento não ajudou, e a equipe caiu em uma frustrante nona colocação.

2 de 4 Apesar da irregularidade, LOUD consegue se manter entre as melhores equipes da tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Apesar da irregularidade, LOUD consegue se manter entre as melhores equipes da tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Líder com sobras

Conhecida anteriormente por ser uma equipe mais agressiva, o Fluxo vem encarando a LBFF 8 com uma postura quase que oposta ao estilo que o consagrou campeão da LBFF 4. Focando no posicionamento e no maior cuidado em utilizar os recursos encontrados nas quedas, o Fluxo está se encontrando mais vezes na reta final dos confrontos e, consequentemente, chegando a mais BOOYAHS!. Só no domingo (14), foram dois BOOYAHS! para a conta e 64 pontos na classificação. Destaque para o jogador Felipe "FAC" Bandeira, que fez 11 abates na rodada.

Com uma atuação fenomenal no domingo e uma semana um pouco abaixo realizada pela então líder Vivo Keyd, o Fluxo tinha total condições de assumir a primeira colocação na rodada desta segunda-feira (15). Contudo, o time não se contentou em fazer apenas o suficiente para assumir a ponta tabela. Com um BOOYAH! e 28 abates, o esquadrão foi a melhor equipe do dia com 60 pontos acumulados e chegou a 242 pontos na tabela de classificação, 45 a mais do que a vice-líder Vivo Keyd.

3 de 4 Após mais uma bela semana, Fluxo se consolida cada vez mais como favorito ao título da LBFF 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Após mais uma bela semana, Fluxo se consolida cada vez mais como favorito ao título da LBFF 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Saltando na tabela

Algumas equipes consideradas com potencial para brigar pelo título da LBFF 8 não tiveram uma boa semana de estreia, mas começaram a mostrar uma reação na Semana 2. Entre esses esquadrões, estão BD Vasco, paiN Gaming e B4 Esports, times que não lideraram rodadas, mas que foram capazes de ficar entre as maiores pontuadoras. Já quando falamos a respeito de verdadeiros saltos na tabela, podemos citar a TSM FTX, que fez uma dobradinha no sábado (13) e buscou mais um BOOYAH! nesta segunda-feira (15) para pular da 13° colocação até a 7°, conquistando 87 pontos em duas rodadas.

Destaca-se também a Stars Horizon, aquela que provavelmente apresentou a maior evolução de uma semana para outra entre os times. Não apenas em relação à pontuação, mas também levando em consideração a confiança mostrada pelos jogadores em cada queda disputada. As excelentes atuações da Stars renderam o primeiro BOOYAH! da equipe nesta segunda-feira (15) e o salto da 12° colocação para a 5°, acumulando 90 pontos.

4 de 4 Estreante na LBFF 8, Stars Horizon mostrou enorme evolução já na segunda semana de liga — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Estreante na LBFF 8, Stars Horizon mostrou enorme evolução já na segunda semana de liga — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 2 de LBFF 8

Sábado (13/08) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da TSM FTX (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da LOUD (+24 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da TSM FTX (+19 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da B4 Esports (+27 Pontos)

Domingo (14/08) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+17 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+25 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Vivo Keyd (+15 Pontos)

Segunda-feira (15/08) - Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da TSM FTX (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Stars Horizon (+19 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+24 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Magic Squad (+20 Pontos)

Veja, a seguir, a tabela de classificação da LBFF 8 na segunda semana:

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 7 109 242 2° Vivo Keyd 3 85 197 3° LOUD 1 76 164 4° GOD Unidas 1 67 154 5° Stars Horizon 1 72 148 6° Magic Squad 2 74 147 7° TSM FTX 3 65 142 8° Meta Gaming 2 68 141 9° B4 Esports 2 65 140 10° Angels 0 55 136 11° paiN Gaming 0 59 128 12° Tropicaos 0 57 128 13° Corinthians 1 57 122 14° BD Vasco 1 51 114 15° Team Liquid 0 49 112 16° Los Grandes 0 52 107 17° HUMMER Esports 0 48 105 18° Netshoes Miners 0 37 87

Próximas rodadas (Semana 3)

Rodada 7: Sábado, 20 de agosto (13h) – Grupo B x Grupo C

Rodada 8: Domingo, 21 de agosto (13h) – Grupo A x Grupo B

Rodada 9: Segunda-feira, 22 de agosto (18h) – Grupo A x Grupo C