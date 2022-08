LBFF 8: TSM salta na tabela com atuação de Raone7; Fluxo segue líder

A TSM FTX marcou um BOOYAH! e 32 abates nesta segunda-feira (22) e foi o destaque do encerramento da Semana 3 de Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. A equipe foi liderada pelo jogador "Raone7", que marcou 19 abates e assumiu a vice-liderança na batalha pelo MVP, dominada por Emanuel "Ousado" Costa, do Fluxo . Falando da equipe, o esquadrão fez uma atuação bem abaixo daquilo que apresentou nas últimas semanas e viu suas rivais começarem a ameaçar sua liderança na tabela de classificação.

Quem também se aproveitou da semana ruim do Fluxo foi a Vivo Keyd, que seguiu firme na vice-liderança da liga e diminuiu a diferença do líder para apenas 14 pontos. Confira mais detalhes sobre a Semana 3 a seguir. Lembrando que a LBFF é transmitida nos canais oficiais da Garena no YouTube e no TikTok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

Equilíbrio absoluto

Todas as rodadas da Semana 3 se destacaram pelo equilíbrio, já que as melhores equipes não conseguiram uma grande distância de pontos sobre as demais. Na rodada de sábado (20), a líder foi a Vivo Keyd, com 49 pontos, mas a equipe foi acompanhada muito de perto por Magic Squad, com 48 pontos, e Los Grandes, que marcou 46 pontos. Esse equilíbrio também foi visto no Top 3 de abates do dia, sendo dez para "Draxx", nove para Kauê "KaueLOK" Ramos e oito para Matheus "Modestia" Henrique.

No domingo (21), mudaram apenas as equipes. Stars Horizon foi a líder com 51 pontos, enquanto TSM FTX com 50 pontos e GOD Unidas com 46 fecharam o segundo Top 3 equilibrado seguido da semana. Para fechar, nesta segunda-feira (22), TSM conseguiu a liderança com 59 pontos e com pouca diferença para LOUD e Vivo Keyd, ambas empatadas na segunda colocação com 55 pontos. Destaque para o jogador "Raone7", da TSM, que emplacou 19 abates na última rodada da semana.

Sinal de alerta

A LBFF 8 finalizou sua terceira semana e ainda há mais seis a serem disputadas, mas algumas equipes já estão fazendo os cálculos para evitar o rebaixamento direto e o grupo de acesso ao final da primeira fase. No momento, três equipes estão vendo de longe a zona de classificação para a final: Tropicaos, Netshoes Miners e HUMMER Esports. A Miners é a única equipe que não é estreante, mas que confirmou a permanência na Série A após passar pelo complicado grupo de acesso na etapa passada. Com 153 pontos apenas, o sinal de alerta foi ligado para evitar o risco de cair para a Série B.

Também vivendo um drama, Tropicaos e HUMMER não estão tendo vida fácil na primeira passagem pela elite brasileira do Free Fire. A Caos está com 154 pontos, 30 a menos que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de classificação. Na lanterna, está a Hummer, com 150 pontos. O trio também se vê distante da Team Liquid, 15° colocada com 172 pontos. A situação é delicada e exigirá das equipes uma reação logo, antes que seja tarde demais.

Batalha pela ponta

O Fluxo encerrou a Semana 2 com uma ótima atuação que o colocou com uma diferença de 45 pontos para cima da Vivo Keyd, a vice-líder. Emanuel "Ousado" Costa, atual líder na luta pelo MVP, comandou o time nesse belo começo de campanha, mas não foi capaz de evitar uma queda nesta segunda semana. Enquanto Vivo Keyd e outras equipes, como TSM FTX, LOUD e Stars Horizon, saltaram na tabela, o Fluxo, apesar de ter quebrado a marca dos 300 pontos, viu as rivais se aproximarem e ameaçarem o seu lugar na ponta da tabela.

Nessa batalha, chega forte a Vivo Keyd, que também quebrou a marca dos 300 pontos e se manteve em sua vice-liderança. Esse desempenho foi conquistado com a liderança no sábado (20) e mais uma boa apresentação nesta segunda-feira (22) anotando um BOOYAH! e 55 pontos para a conta. Os Guerreiros e o Fluxo se isolaram momentaneamente nas duas primeiras colocações e prometem uma luta interessante pela liderança nas próximas semanas.

Resultados da Semana 3 de LBFF 8

Sábado (20/08) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Netshoes Miners (+16 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+14 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+26 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Vivo Keyd (+19 Pontos)

Domingo (21/08) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Team Liquid (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da TSM FTX (+22 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da B4 Esports (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Stars Horizon (+23 Pontos)

Segunda-feira (22/08) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Vivo Keyd (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da TSM FTX (+ 22 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 7 141 315 2° Vivo Keyd 5 133 301 3° LOUD 2 118 260 4° TSM FTX 5 123 251 5° Stars Horizon 2 110 231 6° Magic Squad 2 108 227 7° GOD Unidas 1 94 221 8° B4 Esports 4 103 216 9° Meta Gaming 3 105 213 10° paiN Gaming 0 92 200 11° Los Grandes 0 95 187 12° Corinthians 1 88 184 13° BD Vasco 1 74 176 14° Angels 0 69 173 15° Team Liquid 2 80 172 16° Tropicaos 0 68 154 17° Netshoes Miners 1 65 153 18° HUMMER Esports 0 66 150

Próximas rodadas (Semana 4)

Rodada 10: Sábado, 27 de agosto (13h) – Grupo A x Grupo B

Rodada 11: Domingo, 28 de agosto (13h) – Grupo A x Grupo C

Rodada 12: Segunda-feira, 29 de agosto (18h) – Grupo B x Grupo C