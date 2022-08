LBFF 8: veja times, formato e calendário de jogos do torneio de Free Fire

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 começa neste sábado (6) e vai até o dia 15 de outubro. As 18 melhores equipes de Free Fire do país lutarão pelo título da oitava etapa e pela maior fatia da premiação total de R$ 745 mil. Vale ressaltar que os times voltarão a competir presencialmente nos estúdios da Garena e que a competição sofreu mudanças consideráveis em seu formato, com destaque para a adição de Alpine na rotação de mapas.

Será possível assistir aos jogos da competição ao vivo pelos canais oficiais da Garena no YouTube e no TikTok. A RedeTV! (TV aberta) transmitirá as quedas aos sábados e domingos, enquanto o SPACE (TV fechada) passará o fechamento de cada rodada nas segundas-feiras.

1 de 3 LBFF 8, oitava etapa da Liga Brasileira de Free Fire, começa no dia 6 de agosto com prêmio total de R$ 745 mil — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LBFF 8, oitava etapa da Liga Brasileira de Free Fire, começa no dia 6 de agosto com prêmio total de R$ 745 mil — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

👉 Qual é o ID da Anitta no Free Fire? Veja no Fórum do TechTudo

Equipes participantes

Assim como edições anteriores, a LBFF 8 contará com 18 competidores. Entre as equipes, podemos destacar a atual campeã LOUD, a Vivo Keyd, que ficou com a quarta colocação no último mundial, e o BD Vasco, campeão da C.O.P.A. Free Fire: Corrida do Milhão. As demais participantes são Magic Squad, GOD Unidas, Corinthians FF, Tropicaos, B4 Esports, TSM FTX, Los Grandes, paiN Gaming, HUMMER Esports, Angels, Meta Gaming, Netshoes Miners, Fluxo, Team Liquid e Stars Horizon.

Em relação à LBFF 7, é possível ver algumas caras novas. Stars Horizon, HUMMERS Esports e Tropicaos adquiriram as vagas do Cruzeiro Esports, Tropa e Civil e-Sports, respectivamente. Já a Angels aparece na LBFF 8 em parceria com a Real e-Sports.

2 de 3 LOUD foi a campeã da LBFF 7 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD foi a campeã da LBFF 7 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Formato

Além do retorno para os estúdios, a principal mudança da LBFF 8 está em seu formato. Até hoje, as equipes batalharam apenas em três mapas: Bermuda, Purgatório e Kalahari. No entanto, a partir da LBFF 8, o mapa Alpine também estará na rotação, o que terá efeito também no número de quedas disputadas em cada rodada. Vale lembrar que a C.O.P.A. Free Fire: Corrida do Milhão já havia contado com Alpine durante todo o torneio, que foi vencido pelo BD Vasco, mas a LBFF 8 terá seu próprio formato.

Assim como em edições anteriores, a LBFF 8 dividirá as 18 equipes em três grupos com seis integrantes cada. Em cada rodada, dois grupos se enfrentarão na busca de pontos na tabela de classificação. A principal diferença ficará para a quantidade de quedas nas rodadas. Enquanto em edições passadas as rodadas contavam com seis quedas, na LBFF 8 elas terão somente quatro quedas.

LBFF 8 – Grupos da Primeira Fase Grupo A Grupo B Grupo C LOUD Magic Squad Los Grandes GOD Unidas Meta Gaming paiN Gaming Tropicaos Netshoes Miners HUMMER Esports Corinthians Fluxo Vivo Keyd B4 Esports Team Liquid BD Vasco TSM FTX Stars Horizon Angels

A Fase de Grupos será disputada ao longo de nove semanas, totalizando 27 rodadas. O sistema de pontuação permanecerá o mesmo, com o BOOYAH! valendo 12 pontos, a segunda colocação, nove pontos, a terceira, oito, e assim sucessivamente. Um abate seguirá contabilizando um ponto também. Lembrando que o número de BOOYAHS! conquistados continuará sendo o principal critério de desempate, seguido pela soma de abates.

Ao final da primeira fase, as 12 melhores equipes avançarão para a grande final. Ao mesmo tempo, a 13° colocada não irá para a final, mas garantirá sua permanência na elite da próxima etapa. Os times que ficarem entre a 14° e 17° colocação precisarão passar pelo Grupo de Acesso, enquanto o lanterna sofrerá o rebaixamento direto para a Série B da LBFF 9.

3 de 3 Vice-campeã da LBFF 7, Vivo Keyd vai tentar novamente se tornar a primeira bicampeã da liga — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vice-campeã da LBFF 7, Vivo Keyd vai tentar novamente se tornar a primeira bicampeã da liga — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Premiação

Assim como em outras etapas, a LBFF 8 só irá premiar as 12 melhores equipes ao final do torneio. Serão R$ 745 mil divididos entre todas as finalistas. Na tabela abaixo, veja como ficou essa divisão e as vagas de cada time:

LBFF 8 – Premiação Colocação Premiação Vaga 1° R$ 105 mil Série A da LBFF 9 2° R$ 85 mil Série A da LBFF 9 3° R$ 75 mil Série A da LBFF 9 4° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 5° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 6° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 7° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 8° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 9° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 10° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 11° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 12° R$ 53,333 mil Série A da LBFF 9 13° - Série A da LBFF 9 14° - Grupo de Acesso 15° - Grupo de Acesso 16° - Grupo de Acesso 17° - Grupo de Acesso 18° - Série B da LBFF 9

Calendário

As rodadas da LBFF 8 acontecerão semanalmente aos sábados, domingos e segundas-feiras. Enquanto nos sábados e domingos a transmissão começa às 13h, no horário oficial de Brasília, nas segundas-feiras a ação se inicia às 18h. Veja como ficou o calendário completo da competição:

Semana 1

Rodada 1 – Sábado, 6 de agosto (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 2 – Domingo, 7 de agosto (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 3 – Segunda-feira, 8 de agosto (18h): Grupo B x Grupo C

Semana 2

Rodada 4 – Sábado, 13 de agosto (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 5 – Domingo, 14 de agosto (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 6 – Segunda-feira, 15 de agosto (18h): Grupo A x Grupo B

Semana 3

Rodada 7 – Sábado, 20 de agosto (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 8 – Domingo, 21 de agosto (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 9 – Segunda-feira, 22 de agosto (18h): Grupo A x Grupo C

Semana 4

Rodada 10 – Sábado, 27 de agosto (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 11 – Domingo, 28 de agosto (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 12 – Segunda-feira, 29 de agosto (18h): Grupo B x Grupo C

Semana 5

Rodada 13 – Sábado, 3 de setembro (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 14 – Domingo, 4 de setembro (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 15 – Segunda-feira, 5 de setembro (18h): Grupo A x Grupo B

Semana 6

Rodada 16 – Sábado, 10 de setembro (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 17 – Domingo, 11 de setembro (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 18 – Segunda-feira, 12 de setembro (18h): Grupo A x Grupo C

Semana 7

Rodada 19 – Sábado, 17 de setembro (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 20 – Domingo, 18 de setembro (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 21 – Segunda-feira, 19 de setembro (18h): Grupo B x Grupo C

Semana 8

Rodada 22 – Sábado, 24 de setembro (13h): Grupo A x Grupo C

Rodada 23 – Domingo, 25 de setembro (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 24 – Segunda-feira, 26 de setembro (18h): Grupo A x Grupo B

Semana 9

Rodada 25 – Sábado, 1° de outubro (13h): Grupo B x Grupo C

Rodada 26 – Domingo, 2 de outubro (13h): Grupo A x Grupo B

Rodada 27 – Segunda-feira, 3 de outubro (18h): Grupo A x Grupo C

Grande Final

Sábado, 15 de outubro às 13h