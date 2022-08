LBFF 8: Vivo Keyd marca um BOOYAH! e encerra a primeira semana na liderança

A Vivo Keyd fechou na liderança a primeira semana da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. A última rodada ocorreu na noite desta segunda-feira (8) e contou com uma boa batalha entre VK e Fluxo pela ponta da tabela de classificação. Apesar de o Fluxo ter feito uma dobradinha em quatro quedas, mesmo feito realizado pelo time na rodada de sábado (6), a VK foi mais regular, deixou seu BOOYAH! em Kalahari e dormiu na liderança da competição com 131 pontos contra 118 pontos. Por sinal, ambos os times já contam com uma diferença considerável da LOUD , a atual terceira colocada com 89 pontos.

A primeira semana também teve a estreia de quatro novos esquadrões na elite do Free Fire e que deram trabalho para times já veteranos na LBFF. Esses e outros destaques das três primeiras rodadas da LBFF 8 você confere a seguir. Lembrando que a competição é transmitida pelos canais oficiais da Garena no YouTube e no TikTok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

Rumo ao bi?

O primeiro passo da LBFF 8 foi dado no sábado (6). A atual campeã LOUD manteve a consistência vista na campanha do título da LBFF 7 e do vice-campeonato da C.O.P.A. Free Fire: Corrida do Milhão, e confirmou que seu favoritismo ao título é real. Mesmo sem conquistar BOOYAHS! nas quatro quedas disputadas, a LOUD marcou 63 pontos, sendo 29 desses contabilizados somente com abates, e assumiu a liderança provisória. A equipe não teve o mesmo desempenho no domingo (7), fazendo somente 26 pontos, mas foi o suficiente para se manter na parte de cima da tabela.

A rodada de sábado (6) também mostrou a força do Fluxo, outro time que vai em busca do primeiro bicampeonato da história da LBFF. Foram dois BOOYAHS! na rodada, um em Purgatório e outro em Bermuda, e 60 pontos garantidos para ficar com a segunda colocação na tabela. Depois, nesta segunda-feira (8), o Fluxo voltou a marcar uma dobradinha e se aproximou da liderança, que pertencia à VK. No entanto, uma queda precoce em Alpine frustrou os planos da equipe, que teve que se se contentou com a segunda colocação.

A força dos guerreiros

Quem também está na batalha pelo bicampeonato é a Vivo Keyd, equipe que fez sua estreia no domingo (7). O time teve uma atuação praticamente impecável, começando com um BOOYAH! logo na primeira queda e o acúmulo de muitos abates nas quedas seguintes. Depois, a VK chegou a 73 pontos na tabela e assumiu a vice-liderança faltando ainda a rodada da segunda-feira (8) para disputar. Vale lembrar que, diferentemente das etapas anteriores, a LBFF 8 conta com quatro quedas por rodada em vez de seis.

Nesta segunda-feira (8), a VK encarou uma batalha pessoal contra o Fluxo. A equipe conquistou o BOOYAH! em Kalahari, mas viu a rival abrir uma vantagem a mais na rodada ao fazer a dobradinha em Purgatório e Bermuda. No entanto, sua regularidade foi crucial para se manter à frente na tabela de classificação. Após uma boa Alpine, vencida pela Meta Gaming, a VK confirmou a liderança isolada nesta primeira semana.

Estreias

A LBFF 8 começou com quatro organizações novatas na elite brasileira de Free Fire: HUMMER Esports, Stars Horizon, Angels e Tropicaos. A primeira equipe a encerrar sua participação na primeira semana foi a Tropicaos. Liderada pela excelente apresentação de Marllon "mvR" Tebiliar, a estreante conseguiu acumular 70 pontos em duas rodadas e se manteve na primeira página da tabela de classificação, mostrando um potencial interessante para o restante da competição. Já os outros três estreantes fecharam a primeira semana somente nesta segunda-feira (8).

Entre elas, a HUMMER foi a com o pior começo de LBFF 8, tendo acumulado somente 17 pontos no domingo (7). Apesar de esboçar uma reação nesta segunda-feira (8), a equipe voltou a atuar bastante abaixo e dormiu na lanterna. Stars Horizon também não fez uma apresentação tão boa, mas conquistou uma pontuação suficiente para ficar entre as 12 melhores equipes. Em contrapartida, a Angels mostrou a que veio, surpreendeu as veteranas e encerrou a semana em uma excelente 5° colocação.

Resultados da Semana 1 de LBFF 8

Sábado (06/08) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Fluxo (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+24 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+30 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Magic Squad (+19 Pontos)

Domingo (07/08) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Vivo Keyd (+24 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da B4 Esports (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da GOD Unidas (+24 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! do Corinthians (+25 Pontos)

Segunda-feira (08/08) - Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Fluxo (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Vivo Keyd (+22 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+23 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Meta Gaming (+22 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Vivo Keyd 2 58 131 2° Fluxo 4 56 118 3° LOUD 0 40 89 4° Meta Gaming 2 40 84 5° Angels 0 31 78 6° Magic Squad 1 37 76 7° Corinthians 1 36 72 8° GOD Unidas 1 29 71 9° Tropicaos 0 31 70 10° B4 Esports 1 28 64 11° Los Grandes 0 32 61 12° Stars Horizon 0 30 58 13° TSM FTX 0 25 55 14° Team Liquid 0 27 53 15° BD Vasco 0 22 49 16° Netshoes Miners 0 20 49 17° paiN Gaming 0 22 48 18° HUMMER Esports 0 24 48

Próximas rodadas (Semana 2)

Rodada 4: Sábado, 13 de agosto (13h) – Grupo A x Grupo C

Rodada 5: Domingo, 14 de agosto (13h) – Grupo B x Grupo C

Rodada 6: Segunda-feira, 15 de agosto (18h) – Grupo A x Grupo B