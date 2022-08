League of Legends: 8 personagens mais 'odiados' pelos jogadores

League of Legends (LoL) , MOBA da Riot Games , conta atualmente com 161 personagens disponíveis para jogar. Com um elenco diversificado, cada campeão possui habilidades e mecânicas únicas, as quais podem mudar o rumo da partida. Por essa razão, skills como o W do Akshan ou os cogumelos do Teemo podem ser irritantes para alguns jogadores. Além disso, a dificuldade de jogar com certos heróis também pode causar frustração. Pensando nisso, o TechTudo reuniu oito exemplos de campeões mais odiados pela comunidade do jogo.

Para organizar a listagem, foram considerados dois critérios: o quão "irritante" é jogar contra determinado campeão, devido a mecânicas únicas ou habilidades poderosas demais, e a dificuldade em masterizar o potencial completo de determinados personagens, como Yasuo e Yone. Quando o jogador não possui amplo conhecimento de seu herói, ele pode deixar o adversário forte ao morrer muitas vezes. Por essa razão, outros players preferem banir personagens difíceis, para que usuários inexperientes não os utilizem no time.

1. Yasuo

Yasuo, o Imperdoável, é um dos casos mais conhecidos na comunidade do LOL. Apesar de ser popular, ele é também bastante odiado por alguns jogadores do MOBA. O personagem não é fácil de dominar, exigindo do player paciência e prática em diversas partidas, o que nem sempre acontece. Por essa razão, principalmente nos elos baixos, é comum encontrar usuários feedando, ou seja, morrendo múltiplas vezes, deixando o adversário forte.

Além dos fatores mencionados no primeiro parágrafo, Yasuo é odiado também por ser um personagem chato de jogar contra. Sua mobilidade, combinada com o seu dano e sua Parede de Vento (W), é um problema para a maioria dos jogadores. A ultimate do campeão, Último Suspiro, é outro incômodo quando utilizada em conjunto com as habilidades de certos heróis.

2. Teemo

Apesar da aparência inofensiva, Teemo é conhecido como um "demônio" pelos jogadores. Além da capacidade de ficar invisível quando parado, ou se movimentando em arbustos, o campeão consegue facilmente incomodar o seu adversário de rota, uma vez que é capaz de atacar de longe e aplicar veneno. Para finalizar, o Explorador Veloz também cega os oponentes, impedindo que eles causem dano com seus ataques básicos, e espalha cogumelos venenosos invisíveis pelo mapa.

3. Master Yi

Conhecido como "monodedo" pela comunidade do League, ou seja, aquele personagem que basta você apertar um botão para funcionar, Master Yi é um dos junglers mais odiados do game. A raiva dos jogadores pelo Espadachim Wuju é justificada pelo Ataque Alpha (Q) do campeão, o qual permite que ele se torne inalvejável brevemente. Por fim, a ultimate do herói, Highlander, o torna imune a efeitos de lentidão e aumenta sua velocidade de ataque e movimento.

4. Yone

Assim como o seu irmão, Yasuo, Yone também é mal visto por alguns jogadores. O Inesquecido é capaz de aplicar altas quantidades de dano de uma distância segura, graças ao seu Desatar da Alma (E), o qual faz com que o espírito do personagem saia de seu corpo e receba Velocidade de Movimento. Quando a habilidade chega ao fim, o campeão volta ao local inicial.

Bem como ocorre com o Yasuo, Yone é um herói que parece fácil de aprender, mas na verdade exige tempo e prática para o jogador dominar totalmente o seu potencial. Por essa razão, também não é incomum encontrar players feedando com o personagem ou errando habilidades como a ultimate e o Q, dificultando a vida dos companheiros de equipe.

5. Lulu

Lulu é uma das personagens mais chatas de se enfrentar no League. Seu kit de habilidades consegue proteger seus aliados facilmente, uma vez que dispõe de escudo, Velocidade de Movimento adicional, vida extra e lentidão. Como se isso não bastasse, a Fada Feiticeira é ainda mais protetora quando munida de itens específicos ou quando utiliza seus feitiços de invocador durante as batalhas.

O W da campeã, Caprichos, transforma seus inimigos em um bichinho, que não pode atacar nem lançar feitiços. Por esse motivo, Lulu consegue rapidamente parar um gank do jungler inimigo ou evitar que assassinos causem um dano ainda maior em seus aliados. Ser metamorfoseado em um esquilo durante as lutas é motivo de ódio para grande parte da comunidade do LOL.

6. Yuumi

Apesar da aparência adorável, Yuumi é o pesadelo de muitos jogadores. Graças às suas habilidades, ela é capaz de conceder cura, Velocidade de Ataque e de Movimento, causar Dano Mágico, enraizar adversários e aumentar a força de seus aliados. No entanto, o principal motivo da frustração dos players em relação à Gata Mágica é o seu W.

Com a sua segunda habilidade, a campeã se conecta a um aliado e não pode ser alvejada, mas ainda consegue curar, dar poke, utilizar os feitiços de invocador ou conjurar a sua ultimate. Por conta da facilidade em não ser focada, a comunidade brinca dizendo que você consegue jogar de Yuumi enquanto lê um livro ou assiste a uma série, por exemplo.

7. Akshan

Comumente utilizado na rota do meio, Akshan até hoje é um problema em Summoner's Rift. O principal motivo da revolta dos jogadores em relação ao campeão é o seu W, cujo efeito passivo permite que o Sentinela Rebelde ressuscite os aliados abatidos por determinado adversário. Por essa razão, caso Akshan elimine o inimigo marcado, ele ressuscitará todos os companheiros de equipe abatidos pelo oponente.

8. Shaco

Shaco, o Bufão Demoníaco, é um campeão capaz de "tiltar" rapidamente qualquer jogador. Cheio de truques, o palhaço é munido de caixinhas-surpresa, as quais são invisíveis e aplicam fear e dano quando ativadas. Como se não bastasse as armadilhas, o campeão ainda consegue gankar camuflado e causar grandes quantidades de dano, além de usar a sua ultimate para criar um clone seu, que, quando é bem utilizado, pode confundir a maioria dos players.

