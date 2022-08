League of Legends: Riot Games considera parar de adicionar novos campeões

Os desenvolvedores de League of Legends consideram encerrar os lançamentos de novos campeões para o MOBA no futuro. É o que afirmou o líder de balanceamento da Riot Games, Matt “Phroxzon” Leung-Harrison, para o podcast Broken by Concept, na segunda-feira (1). Durante a entrevista, Phroxzon explicou que a decisão será tomada no momento em que a empresa não for mais capaz de lançar campeões que sejam intuitivos para os jogadores. Há também a preocupação em tornar a curva de aprendizado do MOBA ainda maior com chegada de personagens de difícil compreensão.