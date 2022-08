League of Legends: Udyr ganha rework no update 12.16; veja habilidades

Udyr, o Andarilho Espiritual, receberá o seu rework na atualização 12.16 do League of Legends , prevista para ocorrer no dia 24 de agosto. O campeão terá seu visual todo repaginado, incluindo as artes de suas skins, e sofrerá uma mudança em suas habilidades para que possa ficar mais competitivo dentro do cenário atual do MOBA da Riot Games . Vale lembrar que o Udyr está recebendo esse rework graças à própria comunidade, que votou no campeão em 2021 para que ele pudesse passar por esse processo de mudança visual e de gameplay.

O novo visual apresenta um Udyr com tamanho maior, destacando-o como um guerreiro poderoso, e roupas com detalhes repaginados, além de animações mais fluidas e intuitivas. Embora o Udyr permaneça com um estilo semelhante, utilizando posturas para lutar, suas habilidades tiveram algumas mudanças de efeitos e de temática. Porém, as caraterísticas principais do campeão foram respeitadas, como sua capacidade de aumentar velocidade de ataque, o dano de ataque e a velocidade de movimento, além de ter recursos de controle de grupo e para realizar uma boa linha de frente para sua equipe. Confira como ficou seu novo arsenal:

Passiva

A nova passiva, Bridge Between (Awakened Spirit /Monk Training), explica que ele possui quatro posturas para lutar. No entanto, enquanto o Udyr original leva as posturas do Tigre, da Tartaruga, do Urso e da Fênix, suas novas posturas terão conexão com os semideuses de sua terra, Freijord. Além disso, a passiva traz uma característica que possibilitará o Udyr a despertar sua postura ativa a cada 30 segundos para ganhar efeitos bônus. O campeão ainda receberá 40% de velocidade de ataque nos próximos dois ataques toda vez que usar uma habilidade.

Q – Wilding Claw (Volibear)

Substituindo a postura do Tigre, entra a Wilding Claw, a postura que possui conexão com o Volibear. No modo normal, o Udyr recebe velocidade de ataque e, nos próximos dois ataques, dano adicional, o que lembra bastante a postura do Tigre. Já no modo despertado, a velocidade de ataque aumenta ainda mais e os próximos dois golpes do Udyr recebem um efeito de raios, que irão saltar até seis vezes nos inimigos, sendo esta a principal diferença no rework.

W – Iron Mantle (Ildhaurg)

No lugar da postura da Tartaruga, entra Iron Mantle, que representa o javali Ildhaurg, o irmão esquecido do Ornn. Por sinal, a habilidade do rework também possui suas semelhanças com a habilidade original, que concede escudo e cura em seus ataques. No rework, ao ser ativada, ela concede um escudo e um bônus de cura nos próximos dois ataques. No modo despertado, ele renova o escudo, podendo recuperar uma grande quantidade de vida nos dois segundos seguintes.

E – Blazing Stampede (Ornn)

A terceira habilidade do Udyr, Blazing Stampede, se conecta com o carneiro Ornn. Ela substitui a postura do urso e também leva efeitos que lembram a habilidade original. Ao ser ativada, Udyr ganha velocidade de movimento e pode atordoar o inimigo por um segundo com seu primeiro ataque, assim como faz a postura do urso. Quando despertada, a postura concede ainda mais velocidade de movimento e ainda deixa Udyr imune a controles de grupo por um breve período.

R – Wingborne Storm (Anivia)

Assim como o Udyr original, seu remake também traz a postura da Fênix. Porém, em vez de somente causar dano com chamas, Udyr passará a criar uma nevasca, visto que esta habilidade representa a Anivia. Além da mudança de elemento, a habilidade também levará diferenças mais visíveis em relação ao poder original do campeão, diferentemente das anteriores.

Essa nevasca causará dano e diminuirá a velocidade de movimento dos inimigos. Os próximos dois ataques aumentarão ainda mais o alcance dessa postura. Por fim, a postura despertada fará a tempestade de neve se desprender do Udyr e perseguir o último inimigo que ele atacou, além de causar mais dano.

Udyr foi lançado em 2009 e é um dos campeões mais antigos do League of Legends. Dado o período que está no MOBA, é compreensível que ele esteja longe de ser uma prioridade na selva nos dias de hoje. Apesar disso, em 2021, o campeão teve seu momento de brilho no cenário competitivo graças a algumas mudanças na selva que o tornaram bastante viável, mas não demorou até ficar atrás de outros caçadores mais novos e com mais recursos do que ele, como Viego e Wukong atualmente.