LG anuncia fone de ouvido com tecnologia que 'rastreia' a cabeça

A LG anunciou nesta segunda-feira (8) seu primeiro fone de ouvido Bluetooth capaz de rastrear os movimentos da cabeça para ouvir áudios em 3D em qualquer conteúdo. O Tone Free T90 será lançado no final de agosto ao preço de US$ 230 (R$ 1.175, em conversão direta e sem impostos) e contará com case com tecnologia antibacteriana UV Nano e entrada para cabo P2, além de cancelamento de ruído ativo e bateria com até nove horas de duração.

A tecnologia que rastreia a cabeça do Tone Free T90 é a mesma do Galaxy Buds, da Samsung, chamada de Dolby Head Tracking. Ela consegue recalibrar os canais de som tridimensional conforme a cabeça se movimenta. Dessa forma, o usuário estará sempre no centro da audição, incrementando a sensação de imersão. Não há informações sobre lançamento no Brasil.

1 de 2 LG Tone Free T90 permite usar o recurso Dolby Head Tracking em qualquer conteúdo — Foto: Divulgação/LG LG Tone Free T90 permite usar o recurso Dolby Head Tracking em qualquer conteúdo — Foto: Divulgação/LG

A diferença é que, segundo a LG, o novo fone wireless será o primeiro do mundo com um virtualizador de áudio desenvolvido pela Dolby especialmente para earbuds. Esse recurso é muito semelhante ao que Apple já faz algo com o seu Spatial Sound nos fones AirPods e Beats sem fio, em que um software consegue simular o efeito tridimensional do som.

O Tone Free T90 ainda conta com recursos extras no case. O estojo possui a tecnologia UV Nano, que promete eliminar 99,9% das bactérias presentes no fone durante a recarga. Além disso, ele funciona também como transmissor Bluetooth. Assim, é possível conectar o case a uma fonte com fio (como uma TV ou uma esteira ergométrica, por exemplo) usando a entrada P2 e enviar o som para o Tone Free T90.

Além disso, o fone sem fio possui tecnologia de cancelamento ativo de ruído, bateria de até 9 horas de reprodução contínua e mais 18 horas de carga no estojo, e equalização assinada pela marca de áudio Meridian, parceira de longa data da LG. Por fim, ainda tem o certificado IPX4 contra respingos de água.

2 de 2 LG Tone Free Fit é ideal para atletas — Foto: Divulgação/LG LG Tone Free Fit é ideal para atletas — Foto: Divulgação/LG

Além do Tone Free T90, a LG também anunciou o fone Bluetooth Tone Free Fit (TF8), voltado para quem pratica atividades físicas. Ele não conta com o Dolby Head Tracking, mas tem cancelamento de ruído ativo, case com UV Nano e entrada P2, bateria com até dez horas de duração e certificação IP67 contra água e poeira.