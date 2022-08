LG anuncia TV OLED gigante que usa a tela para emitir sons

De acordo com a LG, a nova TV OLED EX de 97 polegadas terá uma das maiores telas do mundo, empatando com a LG OLED Evo apresentada durante a feira de eletrônicos CES 2022. A série OLED EX, que tem esse nome por ser uma evolução dos painéis de OLED atuais, promete imagens com até 30% mais brilho, maior nitidez e displays ainda mais finos graças à adição de novos materiais orgânicos e um algoritmo aprimorado.