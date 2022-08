Lies of P, jogo do Pinóquio, tem gameplay souls-like e estética steampunk

Lies of P, jogo que traz o clássico personagem Pinóquio com uma roupagem mais "dark", voltou a ser anunciado durante a apresentação inicial da Gamescom, na Alemanha. O game teve seu lançamento confirmado para 2023 e chega no PlayStation 5 (PS5) e nos Xbox Series X/S, além de PC. A Microsoft aproveitou ainda para confirmar que o jogo chegará também ao Xbox Game Pass já no "day one", ou seja, assim que for lançado.