Locaweb fora do ar? Usuários relatam problemas e instabilidade no serviço

A Locaweb, serviço de hospedagem de sites e computação em nuvem, apresenta instabilidades nesta segunda-feira (1). Segundo dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento dos principais serviços online, a falha começou por volta das 9h. Até o fechamento desta matéria, o site já contabiliza mais de 700 notificações relatando o problema. Segundo relatos de usuários no Twitter, os servidores da hospedagem dos sites cadastrados e do serviço de webmail da plataforma estão fora do ar. Além disso, buscas por termos como "problemas locaweb" registraram aumento repentino no Google Trends na última hora.