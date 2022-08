MacBook Air de 2017 ainda vale? Conheça o laptop da Apple

O MacBook Air de 2017 é uma das opções mais em conta do mercado para quem está em busca de um computador da Apple . Entretanto, fruto de uma geração mais antiga, o laptop tem suas limitações e poréns. Com tela de resolução mais baixa e usando processadores Intel de 5ª geração ( já estamos na 12ª ), o Air tem performance reduzida em comparação ao novos modelos da empresa da maçã. Além disso, o dispositivo é incompatível com apps desenvolvidos para iPhone e os novos Macs com processadores M1 e M2 .

É improvável que você encontre um modelo novo do Air de 2017 para comprar, o que também levanta alguns pontos extras. Além do custo-benefício de um computador de cinco anos de idade em comparação a MacBooks Air novos e notebooks com Windows, você precisa levar em conta questões como desgaste de bateria e de SSDs. Abaixo, discutimos a ficha técnica do Air de 2017 em mais detalhes.

MacBook Air de 2017 pode ser uma opção mais em conta para quem procura um laptop da Apple

Design

Embora já destoe bastante dos MacBooks mais atuais, o Air de 2017 ainda tem um design que se compara positivamente com os notebooks de entrada com Windows. Além disso, o computador da Apple oferece um acabamento de maior qualidade que a média, usando alumínio e tela revestida em vidro, enquanto a maioria dos rivais emprega plástico.

Para quem é antenado no design de laptops mais avançados, algumas características chamam a atenção, como a borda pronunciada no entorno da tela. O detalhe é compensado pelo display de 13,3 polegadas de boa qualidade, além do perfil fino do laptop a 1,7 cm de espessura no ponto mais espesso e peso de apenas 1,35 kg.

De design bastante compacto, o Air até se mostra competente nas interfaces: são duas USB 3 e uma porta Thunderbolt, leitor de cartões de memória, além da saída de fones de ouvido. Nas redes sem fio, há Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 5.

Desempenho

É aqui que as limitações do antigo MacBook Air começam a ficar mais aparentes. Fruto de uma era em que a Apple ainda não produzia seus próprios processadores para Macs, o Air usa unidades Core i5 e i7 de quinta geração da Intel. Eles são processadores dual-core, que trabalham entre 1,8 e 2,9 GHz (i5) e 2,2 a 3,2 GHz (i7).

Embora a experiência de uso do macOS possa ser ainda agradável, não há mágica: a plataforma está bem defasada e vai entregar performance bem inferior ao que mesmo processadores de entrada atuais de Intel e AMD permitem atingir nos notebooks com Windows. Do lado da Apple, a comparação com os M1 e M2 é ainda mais cruel.

Alto rendimento dos M2 e compatibilidade com iOS são realidades distantes do MacBook Air de 2017

Além das limitações de performance de um processador antigo, é preciso ter em mente que a Apple está em uma fase de migração de todos os seus produtos para processadores ARM. Isso vai lentamente limitando a oferta de novas aplicações e suporte para MacBooks com processadores Intel.

Não é só nos processadores que o Air de 2017 se mostra defasado. O laptop oferece apenas 8 GB de memória RAM tipo DDR3 e que não podem ser expandidos pelo usuário. Além disso, o modelo é restrito a versões de 128, 256 e 512 GB de capacidade — também impossíveis de serem substituídos.

O caso do SSD é mais delicado por conta do desgaste. Há chance de que você encontre problemas com o disco, caso o usuário anterior tenha submetido a unidade a um regime mais intenso de gravação de dados. O custo para trocar o SSD soldado pode ser alto e exigir intervenção de profissionais especializados e que não estão disponíveis em todos os lugares.

Tela

Macbook Air vem com tela de 13,3 polegadas e resolução de 1.440 x 900 pixels

A tela do MacBook Air de 2017 é de 13,3 polegadas e conta com uma resolução máxima de 1.440 x 900 pixels — número baixo tendo em vista telas Retina da própria Apple em 2017.

A compensação para a resolução mais baixa fica por conta da promessa de maior produtividade por conta do display usando aspecto de tela em 16:10. Além disso, o usuário pode esperar uma qualidade de cor e imagem superior no painel LCD do Air.

Bateria

Na melhor das hipóteses, o Air vai entregar uma autonomia de até 12 horas com uma carga completa — o intervalo deixa muito notebook caro para trás. Entretanto, ao se tratar de um laptop usado, é importante considerar que a bateria pode já ter algum nível de desgaste acumulado.

Recursos

Air de 2017 é até bem servido de interfaces

Mais simples e mais antigo, o Air de 2017 não tem algumas características presentes no Air atual, como leitor de impressões digitais e a compatibilidade que permite rodar nativamente a biblioteca de aplicativos do iOS. Outro fator importante é que modelos de 2017 estão no limite da cobertura de cinco anos de suporte e atualizações que a Apple oferece.

Embora seja relativamente bem servido em interfaces (o Air tem até leitor de cartões de memória, algo que a Apple só restabeleceria nos modelos Pro em 2021), vale a pena observar que a geração do Bluetooth do computador é antiga. A versão 4.0 da tecnologia tem algumas limitações, sobretudo no que diz respeito à estabilidade de conexão e consumo de energia, além de não oferecer recursos avançados de pareamento automático.

Preços

No mercado, encontramos anúncios do Air de 2017 na faixa de R$ 4.500 a R$ 5.500. Computadores novos da Apple custam muito mais: o Air com M2 mais em conta aparece por cerca de R$ 13.299. Você pode encontrar negócios melhores se for atrás do MacBook Air com M1, que está saindo de linha: detectamos a opção com valores a partir de R$ 8.454.

Notebooks novos com Windows na mesma faixa de preço do Air de 2017 têm perfil intermediário. Você leva para casa hardware mais atual e maior performance, mas abre mão da experiência de uso do macOS e, em muitos casos, da qualidade e acabamento do design industrial da maçã.

Com informações de Apple