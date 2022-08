MacBooks antigos entram na lista de produtos 'vintage' da Apple; veja quais

Muita coisa mudou para os computadores da maçã nos últimos anos. Os modelos de 2015 e 2016 apresentavam design um pouco mais robusto e tecnologias que já foram superadas pela empresa atualmente. Para se ter uma ideia, a resolução de tela do MacBook Air (2015) era nativa de 1440 x 900 pixels, enquanto o modelo mais recente contempla um display de 13,6 polegadas Liquid Retina com resolução de 2560 x 1664 pixels.

No quesito de desempenho, um dos maiores destaques dos modelos mais atuais está nos chips M1 e M2 da Apple. A empresa abandonou os processadores Intel — comumente utilizados em PCs — para oferecer aos seus clientes um chipset com funcionamento pensado para os computadores da maçã. Isso permitiu, segundo a fabricante, entregar maior performance e velocidade. As capacidades de memória e armazenamento também deram um salto nos últimos anos. O que antes ficava no máximo em 16 GB de RAM e 1 TB de HD duplicou para até 24 GB de RAM e 2 TB de espaço.