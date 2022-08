Madden NFL 23 e Legend of Wright são destaques nos lançamentos da semana

Madden NFL 23 e RPG Time: The Legend of Wright são os destaques nos lançamentos dessa semana. O game de futebol americano anual da Electronic Arts e o carismático RPG dos consoles Xbox, agora também no PlayStation 4 ( PS4 ) e Nintendo Switch , ainda são acompanhados pelo aguardado jogo estilo Souls, Thymesia, o violento esporte radical Rollerdrome da Roll7 , o realista simulador de caça Way of the Hunter e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas onde eles estão disponíveis, a seguir.

1 de 9 Madden NFL 23 ganha novidades no PS5 e Xbox Series X/S e faz homenagem ao falecido treinador John Madden, que dá nome à série — Foto: Divulgação/Steam Madden NFL 23 ganha novidades no PS5 e Xbox Series X/S e faz homenagem ao falecido treinador John Madden, que dá nome à série — Foto: Divulgação/Steam

👉 Qual o melhor jogo de esporte da Nintendo? Comente no Fórum TechTudo

Madden NFL 23 - 16 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O mais recente game da série de futebol americano traz um novo sistema de jogabilidade nos consoles da próxima geração, como PS5 e Xbox Series X/S, chamado Field Sense. A novidade promete uma física melhorada e mecânicas aprimoradas de animação para tackles mais realistas, além de um novo estilo de passes que permitem botar a bola exatamente onde o jogador quer. Os visuais foram melhorados com mais tipos de corpos, equipamento escaneado em 3D e reproduções digitais dos técnicos mais famosos dos times, além de uma câmera para replays em 4K de touchdowns como em uma partida real.

O modo carreira ainda desafia usuários a construírem uma lendária jornada na NFL, mas pela primeira vez, não colocará o jogador como um principiante. A história começará com um atleta que já está em seu quinto ano na NFL, no momento em que precisa ser notado pelos times grandes. Será possível jogar em cinco posições diferentes: Quarterback, Wide Receiver, Halfback, Linebacker e pela primeira vez, Cornerback. A capa de Madden NFL 23 traz o técnico e comentarista John Madden, que dá nome à série, como uma homenagem após seu falecimento em 28 de dezembro de 2021.

2 de 9 O jogo mais recente da franquia de futebol americano traz novidades em sua jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam O jogo mais recente da franquia de futebol americano traz novidades em sua jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam

Madden NFL 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 339, para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 299 e para PC através das lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249.

RPG Time: The Legend of Wright - 18 de agosto - PS4 e SW

Lançado para os consoles Xbox em março, RPG Time: The Legend of Wright conta, agora em mais plataformas, a aventura de um menino e do herói criado por ele em seu caderno. A narrativa do game acompanha Kenta, que sonha ser um game designer, e Wright, um guerreiro cuja jornada se desenrola toda no caderno do garoto.

O herói passará por várias situações e diferentes gêneros de jogo para ficar mais forte e resgatar a princesa de um reino distante, assim completando sua lenda. No Nintendo Switch, será possível jogar também com a tela de toque em modo portátil. RPG Time: The Legend of Wright está disponível para Nintendo Switch por R$ 143.

3 de 9 RPG Time: The Legend of Wright traz uma divertida aventura que se passa no caderno de uma criança agora também para PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store RPG Time: The Legend of Wright traz uma divertida aventura que se passa no caderno de uma criança agora também para PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Thymesia - 18 de agosto - PS5, XBSX/S e PC

Descrito como um "RPG de ação pauleira", Thymesia se inspira nos clássicos games da franquia Dark Souls para trazer um jogo de combate com altos desafios e atmosfera sombria. Jogadores seguem a história de Corvus, que tenta restaurar a ordem no reino de Hermes, infestado por criaturas e doenças que espalham a morte. Para encontrar a verdade que irá salvar o reino, o personagem precisará procurar por suas memórias ao explorar os cenários e enfrentar chefes e inimigos poderosos. A seu favor, o jogo oferece uma série de armas pestilentas que podem ser melhoradas para se adaptar ao seu estilo de combate.

4 de 9 Thymesia é um promissor novo game no estilo Dark Souls com alto nível de desafio e atmosfera sombria — Foto: Reprodução/Steam Thymesia é um promissor novo game no estilo Dark Souls com alto nível de desafio e atmosfera sombria — Foto: Reprodução/Steam

Rollerdrome - 16 de agosto - PS5, PS4 e PC

No ano de 2030, o público se mantém entretido através das partidas de um novo e violento esporte chamado Rollerdrome, um misto entre modalidades esportivas radicais e tiro em terceira pessoa. No game, o objetivo é realizar saltos espetaculares enquanto aproveita para fazer chover tiros em seus adversários até ser o único sobrevivente. O jogo é o mais novo título da Roll7, conhecida pela série OlliOlli, e pode parecer uma disputa multiplayer, mas se trata de uma experiência para apenas um jogador.

5 de 9 Rollerdrome traz um novo e violento esporte que mistura patinação e tiroteios para um jogador — Foto: Reprodução/Steam Rollerdrome traz um novo e violento esporte que mistura patinação e tiroteios para um jogador — Foto: Reprodução/Steam

Way of the Hunter - 16 de agosto - PS5, XBSX/S e PC

Neste simulador de caçada, jogadores poderão viver uma experiência autêntica de caça ética ao explorar grandes ambientes abertos dos Estados Unidos e Europa em busca de desafios. Será possível rastrear animais de diversos portes como faisões, texugos, raposas, lobos, javalis, veados, alces, ursos e mais, com recriações realistas de seus comportamentos. Os animais abatidos poderão ter sua carne vendida para investir em novos equipamentos, armas, licenças de caça, dentre outras possibilidades.

Way of the Hunter está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 184,95 e para PC através das lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG por R$ 75.

6 de 9 Em Way of the Hunter, jogadores serão deixados em um mundo aberto para caçar uma grande variedade de animais — Foto: Reprodução/Steam Em Way of the Hunter, jogadores serão deixados em um mundo aberto para caçar uma grande variedade de animais — Foto: Reprodução/Steam

Cursed to Golf - 18 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Quando um golfista cai morto antes da tacada final de um torneio internacional, ele se vê no purgatório do golfe e é amaldiçoado a jogar para o resto da vida. No entanto, há uma esperança de que ele possa vencer a maldição e voltar para o mundo dos vivos -- e mais importante: recuperar o troféu. Para isso, o personagem precisará atravessar um percurso repleto de armadilhas e derrotar lendas do golfe.

O game tem elementos roguelike onde, ao falhar em completar um percursos, o jogador é enviado de volta para o início. No entanto, para compensar, também há muitas habilidades sobrenaturais que podem ser conquistadas durante a jogatina -- e elas certamente tornarão sua vida mais fácil. Cursed to Golf está disponível para PC nas lojas digitais Steam, com uma demo gratuita, e Good Old Games (GOG).

7 de 9 Cursed to Golf apresenta partidas de golfe repletas de poderes especiais enquanto um golfista luta no purgatório para voltar à vida — Foto: Reprodução/Steam Cursed to Golf apresenta partidas de golfe repletas de poderes especiais enquanto um golfista luta no purgatório para voltar à vida — Foto: Reprodução/Steam

Jetpack Joyride 2 - 19 de agosto - iOS

A sequência do jogo de sucesso irá retornar agora como um exclusivo do serviço por assinatura Apple Arcade. Além de desfiar de obstáculos como no primeiro jogo, usuários terão também que enfrentar inimigos com uma grande variedade de armas e até encarar chefões, tudo com novas mecânicas de jogabilidade e gráficos em alta resolução. Jogadores talvez se lembrem que o game chegou a ser lançado anteriormente para Android e iPhone (iOS), mas foi removido pela produtora para retoques em seu desenvolvimento. Jetpack Joyride 2 estará disponível no Mac, iPhone, iPad e Apple TV para assinantes do Apple Arcade, que custa R$ 9,99 por mês.

8 de 9 Jetpack Joyride 2 retorna aos dispositivos mobile como um exclusivo das plataformas da Apple como iPhone e iPad, no serviço por assinatura Apple Arcade — Foto: Divulgação/Halfbrick Studios Jetpack Joyride 2 retorna aos dispositivos mobile como um exclusivo das plataformas da Apple como iPhone e iPad, no serviço por assinatura Apple Arcade — Foto: Divulgação/Halfbrick Studios

Warhammer 40.000: Tacticus - 15 de agosto - And e iOS

O mais novo game de estratégia baseado no popular universo de Warhammer 40.000 traz disputas entre turnos em um formato familiar em jogos mobile. Jogadores poderão montar seu próprio time de guerreiros de elite para enfrentar campanhas PVE (Jogador vs. Ambiente) ou batalhas multiplayer PvP (Jogador vs. Jogador), além de eventos ocasionais e suporte a raids em guildas. Durante o combate, os usuários podem invocar habilidades especiais com certas unidades e usar o terreno a seu favor para ganhar vantagem. Warhammer 40.000: Tacticus está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).