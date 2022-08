Mafia, jogo 'estilo' GTA de época, fica grátis para PC no final de semana

Mafia, game de mundo aberto que coloca o jogador no submundo do crime (ao melhor estilo GTA 5, entre outros), fica grátis no Steam entre os dias 1 e 5 de setembro. O jogo original, lançado em 2002 para PC e, depois, PlayStation 2 e Xbox, será oferecido em celebração ao aniversário de 20 anos da série. Vale lembrar que não se trata da opção mais recente, o remake Mafia: Definitive Edition, que chegou em 2020 para PS4, Xbox One e PC. A 2K Games e a produtora Hangar 13 também anunciaram que já começaram a trabalhar no próximo capitulo da série, mas avisaram que o game ainda deve demorar alguns anos para chegar.