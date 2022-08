Mais propaganda no iPhone? Apple pensa em copiar passos do Google

O aplicativo de Mapas, por exemplo, mostraria uma propaganda paga na primeira posição de buscas por “pizzaria”, “farmácia” ou qualquer tipo de loja nas proximidades. A mesma prática poderia ser aplicada aos apps de Livros e Podcasts, com recomendações das editoras e produtoras que pagassem para estar no topo.

Vale dizer que este tipo de anúncio contextualizado já existe nos apps Apple News – que não funciona no Brasil – e Bolsa (Stocks) do iOS . A prática está estabelecida na App Store desde 2016. Os desenvolvedores podem pagar para que seus aplicativos apareçam nas primeiras posições da busca quando o usuário procurar por temas específicos, como “jogo de corrida” ou “app para editar foto”, por exemplo.

O texto de Gurman também indica que a Apple pode expandir a publicidade na App Store, incluindo também anúncios na guia “Hoje”. Desta maneira, um app apareceria patrocinado naquela imagem grande no topo, com a palavra “Anúncio” em destaque logo abaixo do nome do software.