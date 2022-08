Micro-ondas smart: passo a passo para comprar o equipamento ideal

O consumidor já começa a encontrar os primeiros modelos de micro-ondas smart no mercado nacional. Mas quais as vantagens desses eletrodomésticos inteligentes? Vale a pena investir agora em um aparelho conectado com a Internet? O Shoptime ajuda você a escolher o equipamento ideal para sua casa inteligente.

Qual o tamanho e o tipo ideal de um micro-ondas?

Seu novo micro-ondas pode ser um modelo de embutir, que ficará fixo na marcenaria planejada sob medida, ou um micro-ondas de bancada, que pode ser colocado dentro de um nicho ou móvel, sobre um suporte, mesa, pia ou bancada.

Os micro-ondas têm a capacidade de suas câmaras internas medidas em litros, mas as proporções não são um padrão entre os fabricantes.

Os micro-ondas menores, de até 21 litros, são indicados para quem vive sozinho, casais sem filhos e famílias pequenas. No prato giratório, não vai ser possível colocar um recipiente maior do que um prato tradicional. A potência média vai de 600 a 700 W. Ele é ideal para descongelar porções pequenas e preparar receitas básicas.

Os fornos intermediários, de 22 a 30 litros, são ótimos para lares com quatro pessoas. A potência vai de 700 a 1.200 W, para aquecer e descongelar porções medianas.

Em micro-ondas acima de 30 litros cabem refratários e recipientes maiores. Eles têm potência alta, acima de 1.200 W, o que significa preparos mais rápidos para porções e receitas grandes. Costumam ser os modelos topo de linha e com mais recursos.

Lá fora, a maioria dos micro-ondas smart é de tamanho médio ou grande e de embutir, o modelo mais comum entre as marcas norte-americanas.

Por aqui, as marcas devem se adaptar ao gosto do consumidor, oferecendo micro-ondas premium de embutir, mas também colocando nas lojas alguns modelos de bancada, que são mais populares e versáteis para as cozinhas brasileiras.

Como funciona um micro-ondas smart?

A característica principal dos micro-ondas inteligentes é sua conectividade com a Internet, que possibilita a integração com aplicativo para celular ou tablet. Com isso, o usuário passa a ter mais recursos online, novas programações, receitas personalizadas e pode comandar e monitorar o equipamento à distância.

Outra vantagem é a integração com assistentes de voz, o que permite aos dispositivos smart receberem comandos de voz, algo muito útil na cozinha, quando você estiver com as mãos ocupadas com outras tarefas.

Por meio dos assistentes ou do app do forno, você pode programar funções e acompanhar a operação, por exemplo, o descongelamento de um alimento à distância, de forma que ele esteja pronto quando você chegar em casa.

Por serem equipamentos premium, os micro-ondas smart contam com tecnologias mais avançadas de aquecimento e cozimento. A combinação com inovações em design e nos materiais de revestimento faz com que os aparelhos sejam mais eficientes, econômicos e até mais fáceis de limpar.

Em alguns modelos disponíveis no Exterior, encontramos um recurso que vai ajudar muito quem está aprendendo a cozinhar. Além das receitas pré-programadas do painel de controle, os eletrodomésticos smart apresentam sugestões de receitas mais complexas, com preparos auxiliados pelo aplicativo para você seguir passo a passo.

Outros micro-ondas possuem integração com marcas de alimentos industrializados congelados. O aplicativo lê os códigos de barra ou QR-code dos produtos e define a programação correta de tempo e potência do micro-ondas, sem que o usuário precise fazer mais nada.

Modelos que encontramos também contam com personalização dos menus com preparos úteis para a sua rotina, dados sobre a performance do aparelho e monitoramento do consumo de energia.

Micro-ondas com motor Inverter são mais econômicos

Já temos no mercado alguns modelos de micro-ondas com tecnologia Inverter, um tipo de motor eletrônico mais comum em geladeiras, lavadoras de roupas e aparelhos de ar-condicionado que os deixa mais eficientes e econômicos.

Com essa tecnologia, o micro-ondas smart promove um cozimento mais uniforme, de forma suave, homogênea e sem passar do ponto. Segundo as marcas, o processo ainda ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos.

Enquanto os micro-ondas convencionais ligam e desligam repetidamente, com a tecnologia Inverter, o sistema inteligente mantém o nível ideal de potência para uma operação mais consistente. Os resultados são mais agradáveis e os descongelamentos, mais rápidos e uniformes. O cozimento chega a ser 40% mais rápido, o que também se reflete em impacto menor na conta de energia elétrica.

