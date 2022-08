Mitos e verdades sobre as máquinas de lavar roupa smart

Apesar de estarem no mercado já há alguns anos, as máquinas de lavar roupa e lava e seca smart ainda despertam muitas dúvidas nos consumidores. Afinal, quais os benefícios reais? Elas valem o preço mais alto? O Shoptime responde.

Conectividade das máquinas smart é o principal diferencial?

VERDADE - As lavadoras de roupa smart possuem conectividade com a Internet e podem ser monitoradas e até comandadas à distância, via aplicativo do fabricante, ou fazer a integração com o assistente virtual que você utiliza.

Você pode programar ou controlar um ciclo de lavagem pelo painel digital, pelo celular ou por comando de voz via assistente. Pode até mesmo deixar as roupas no tambor e iniciar um programa de lavagem à distância, em alguns modelos. E notificações de ciclo encerrado ou de problema no funcionamento são enviadas a um smart speaker integrado na casa ou ao seu celular.

Além disso, a conexão com a Internet possibilita dicas para cuidar das roupas, acrescenta novos padrões e ciclos de lavagem e secagem, avisa quando fazer o ciclo de autolimpeza, ajudando a aumentar a vida útil do equipamento, ou chamar a assistência técnica para reparos e revisões.

Existe até uma linha de lavadoras 3 em 1 (que lava, seca e higieniza com vapor) que utiliza recursos de inteligência artificial para detectar o tipo de tecido e quantidade de roupa colocada no tambor. Em seguida, o sistema busca, em um banco de dados de mais de 20 mil lavagens realizadas, o padrão ideal para aquele ciclo, com o objetivo de melhorar a performance, entregar roupas mais limpas e preservar os tecidos por mais tempo.

Recursos mais modernos estão presentes apenas nas lavadoras smart?

MITO - Diversos lançamentos em lavadoras e máquinas lava e seca trazem muitas inovações para cuidar melhor das roupas e economizar recursos, mesmo sem conectividade com a Internet. Muitas dessas evoluções estão presentes nos equipamentos inteligentes, justamente, porque eles são os produtos topo de linha das marcas, mas também podem ser encontrados em outras opções premium.

Lavadoras smart ajudam a economizar energia?

VERDADE - Os equipamentos smart prezam por serem mais eficientes, cuidando melhor dos tecidos e tentando reduzir o consumo de água e de energia.

Várias máquinas smart e outros modelos topo de linha contam com motorização eletrônica Inverter ou Digital Inverter, que reduz o consumo de energia com um tipo de compressor que nunca se desliga completamente.

Ele trabalha com mais estabilidade, para o equipamento alcançar rotação e velocidade mais rapidamente e de forma mais silenciosa. Ou seja, os programas podem ser mais rápidos sem afetar a qualidade da lavagem, nem causar danos aos tecidos, e com menos impacto na conta de luz.

Lavadoras smart gastam menos água?

VERDADE - Junto com a energia, existe a preocupação em melhorar os ciclos de lavagem gastando menos água. Segundo fabricantes, a economia de água pode chegar a 40%, na comparação com equipamentos mais antigos.

Entre os equipamentos mais modernos e inteligentes, encontramos lavadoras com sensores que detectam o peso das roupas e calculam a necessidade de água nas lavagens, equilibrando a entrada e saída durante todo o ciclo escolhido, para evitar desperdício. Outra máquina analisa a água do primeiro enxágue para determinar se a roupa está muito suja, aumentando a entrada de água e alterando os movimentos do tambor.

Uma fabricante utiliza uma tecnologia que transforma o sabão em bolhas antes de entrar em contato com os tecidos. Com isso, sabão, ar e água misturados fazem uma lavagem mais eficiente e reduzem a necessidade de enxágues extras.

Existe ainda a diferença no consumo em razão do formato da máquina. De acordo com levantamento do Inmetro, modelos "front load" de 10 kg gastam de 100 a 130 litros de água por ciclo, enquanto máquinas com abertura superior de mesma capacidade consomem de 130 a 200 litros por ciclo. Máquinas com tampa na parte de cima gastam mais água porque precisam encher o tambor todo, enquanto as lavadoras com abertura frontal enchem apenas uma parte e trabalham com sistema de tombamento das peças.

A lavagem é mais complicada nas máquinas smart.

MITO - É justamente o contrário. Com ciclos inteligentes, sensores que detectam o peso, o tipo de tecido ou o estado das roupas, a própria lavadora ajuda o usuário a fazer o melhor processo de lavagem.

Com todos esses recursos, junto com a evolução dos tambores e do compartimento de entrada do sabão, que já ajuda a diluir os produtos antes do contato com as roupas, o usuário vai ter peças mais limpas e bem cuidadas, com menos gasto de sabão e amaciante.

Em máquinas lava e seca, o usuário tem que usar sempre as duas funções.

MITO - Seja em lavadoras smart ou não, você não precisa usar as duas funções. Pode usar os ciclos de lavagem ou de secagem de forma independente. E isso não significa perda de eficiência do equipamento, de forma alguma.

O painel digital das máquinas smart dá mais problema.

MITO - Mesmo que o display digital ou tela touch não tenha uma boa relação com água, as marcas defendem que o painel é produzido para suportar respingos e umidade. Então, é só tomar cuidado e não deixar cair água no painel ou na parte externa da máquina. Se o display ou painel ficar molhado, é só secar rapidinho com um pano macio.

O preço das máquinas de lavar smart ainda é mais alto.

VERDADE - De forma geral, equipamentos e dispositivos inteligentes tendem a ser mais caros do que as opções convencionais. O custo até pode ser diluído com a economia de energia e água e a maior preservação dos tecidos, mas isso é algo que o consumidor precisa avaliar.

Além do preço do produto, a manutenção das máquinas de lavar smart também tende a ser mais cara, por se tratar de uma tecnologia relativamente nova. E os usuários podem ter dificuldades para encontrar uma assistência técnica especializada em sua região, principalmente, longe das capitais e grandes centros.

Mesmo com tantos recursos, maior cuidado com as roupas e conectividade com a Internet, será que vale mesmo investir em uma máquina ou lava e seca smart?

