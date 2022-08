Monster Hunter Rise e FIFA 22 estão mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam realiza o seu Festival de Sobrevivência, com jogos como Subnautica, Hunt Showdown e State of Decay 2 mais baratos até o dia 8 de agosto no PC. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

Monster Hunter Rise também recebeu a expansão Sunbreak com novos desafios e mecânicas — Foto: Divulgação/Capcom

Nintendo

Até o dia 8 de agosto, é possível aproveitar uma seleção de jogos multiplayer no Nintendo Switch. A lista abarca desde exclusivos da plataforma, como Super Mario Party, a sucessos de outras publicadoras, como DOOM Eternal, Crash Team Racing Nitro Fueled e Scott Pilgrim Vs. The World. Veja a lista com os destaques:

Hyrule Warriors: Age of Calamity é um novo capítulo de The Legend of Zelda e está disponível na eShop — Foto: Divulgação/Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Calamity - R$ 209,30;

Snipperclips - R$ 69,30;

Monster Hunter Rise - R$ 127,44;

Super Mario Party - R$ 209,30;

DOOM Eternal - R$ 74,75;

Crash Team Racing Nitro Fueled - R$ 71,00;

Scott Pilgrim Vs. The World - R$ 23,08;

Hyrule Warriors: Definitive Edition - R$ 209,30;

Minecraft Dungeons Ultimate Edition - R$ 110,58;

Spiritfarer - R$ 19,13;

Sonic Mania - R$ 32,00.

PlayStation

A loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) segue com as ofertas que foram reportadas nas últimas semanas, graças à temporada de Promoções de Inverno. Os descontos chegam a 75% e incluem títulos de sucesso como The Last of Us Part 2, God of War e Dark Souls 3. Vale lembrar que os descontos acontecem até o dia 17 de agosto. Veja mais ofertas:

The Last of Us Part 2 traz visuais inscríveis e história dramática em uma das experiências mais memoráveis do PlayStation — Foto: Divulgação/Playstation

Xbox

A loja da Microsoft sempre chama a atenção pela diversidade, e nesta semana não é diferente. O último jogo da trilogia da Rocksteady, Batman: Arkham Knight está por menos da metade do preço por tempo limitado. Além disso, é possível economizar em FIFA 22, Dragon’s Dogma: Dark Arisen e Red Dead Redemption 2. Confira as principais ofertas:

Resident Evil Village recebe, em breve, expansão de história estrelando Rose como personagem jogável — Foto: Divulgação/Capcom

Steam

A loja da Valve, que é referência para jogos de PC, tem a estreia da série de jogos de ritmo da Hatsune Miku na plataforma com 25% de desconto. Também é possível economizar em nomes como Dragon Ball Xenoverse 2, Stardew Valley e Scarlet Nexus, que esbanjam até 85% de desconto. Confira mais ofertas nas linhas a seguir:

Project DIVA Mega Mix+ marca estreia da série de jogos de ritmo da Hatsune Miku no PC — Foto: Divulgação/SEGA

Subnautica - R$ 28,99;

Hunt: Showdown - R$ 44,50;

State of Decay 2 - R$ 27,19;

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix Plus - R$ 161,21;

Dragon Ball Xenoverse 2 - R$ 23,98;

Stardew Valley - R$ 19,99;

Scarlet Nexus - R$ 59,97;

Monster Hunter Rise - R$ 91,79;

Dead Cells - R$ 28,49;

Inscryption - R$ 34,99.