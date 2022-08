Moto G22 vs Moto G60: compare preço e recursos dos celulares Motorola

Moto G22 e Moto G60 são dois celulares Motorola que fazem parte da linha Moto G, que se tornou queridinha dos brasileiros. Apesar do nome similar, os smartphones têm diferenciações, como a capacidade da bateria, o processador e a memória. No comparativo a seguir, conheça a ficha técnica dos aparelhos antes de decidir qual deles faz mais sentido na sua rotina.

Tela e design

O display IPS do Moto G22 possui 6,5 polegadas — 0,3 a menos que o Moto G60. A taxa de atualização dos modelos também divergem entre si: o display do G22 possui 90 Hz, enquanto o G60 apresenta 120 Hz. Essa especificação resulta em mais fluidez de movimentos e alta qualidade gráfica em jogos e imagens. Além disso, a resolução HD+ da tela do smartphone mais recente é de 1600 x 720 pixels, enquanto o G60 apresenta resolução bem superior, o Full HD+ de 2460 x 1080 pixels e suporte ao HDR 10.

Em relação ao design, ambos os celulares Motorola possuem acabamento feito em plástico com textura metálica e aspecto brilhante. As bordas da tela são evidentes e a câmera de selfies está localizada em um furo no centro da tela.

A organização do arranjo fotográfico também é distinta. No Moto G22, as quatro câmeras e o flash estão organizados em um módulo quadrado no canto superior esquerdo. Já no aparelho lançado em 2021, as lentes e o flash estão alinhadas verticalmente em um módulo retangular.

O Moto G22 está disponível nas cores azul, preto e verde. Já o Moto G60 pode ser encontrado em preto e prata no site oficial da fabricante.

Câmera dos celulares Motorola

O Moto G22 e o Moto G60 apresentam diferenças em relação ao conjunto de lentes, considerado o destaque de ambos.

A câmera quádrupla do Moto G22, apresenta câmera principal de 50 MP seguida pela ultra wide 8 MP, pelo sensor de profundidade e pela macro de 2 MP. A câmera frontal faz registros com qualidade de 16 MP e os vídeos são gravados em Full HD a 30 FPS (quadros por segundo).

A câmera do Moto G22 se organiza da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 16 MP (f/2,0)

O smartphone apresenta ainda a tecnologia Quad Pixel, que permite fazer registros mais nítidos, e o modo Night Vision, que melhora a qualidade das fotos em ambientes com pouca luminosidade. Além disso, há também o sistema HDR, o modo de edição profissional e o controle de foco.

Já o Moto G60 possui uma câmera principal de 108 MP, outra ultrawide + macro de 8 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Além de registrar selfies com a resolução de 32 MP e gravar vídeos em 4K a 30 FPS.

Em resumo, a câmera do Moto G60 fica dividida da seguinte forma:

Principal de 108 MP (f/1,9)

Multiuso de 8 MP (f/2,2)

Sensor de Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 32 MP (f/2,2)

Alguns recursos presentes no arranjo do dispositivo são a tecnologia Ultra Pixel, a Captura Dupla, o Night Vision. Existe também a capacidade de gravar vídeos utilizando as câmeras traseiras e a frontal simultaneamente.

Outro destaque é a lente híbrida — que une a ultra wide com a macro. O zoom óptico ainda permite fazer registros com campo de visão ampliado com lente de 118º e também capturar detalhes em objetos próximos.

Desempenho e armazenamento

O processador é outro ponto que diverge entre os dois aparelhos. O Moto G22 utiliza o MediaTek Helio G37, um octa-core que pode chegar até 2,3 GHz de velocidade de processamento — trabalhando em conjunto com 4 GB de RAM. Já o Moto G60 aposta no Snapdragon 732G da Qualcomm — um chip de oito núcleos com velocidade máxima de até 2,3 GHz — e na memória RAM de 6 GB.

Os dois aparelhos da Motorola contam com armazenamento de 128 GB. Há também a possibilidade de expansão via cartão microSD de até 1 TB no G22 ou até 512 GB no G60.

Bateria dos smartphones

A capacidade da bateria do Moto G22 é de 5.000 mAh e a do Moto G60, de 6.000 mAh. De acordo com a fabricante, o G60 consegue ficar até dois dias longe das tomadas, considerando que o usuário alterne momentos de uso e inatividade.

Os dois aparelhos contam com o carregador TurboPower de 20 W que proporciona o carregamento rápido. A Motorola garante que o G22 é possível ter 12 horas de bateria em apenas 30 minutos de carga.

Vale ressaltar que o desempenho da bateria pode variar conforme o padrão de uso do usuário.

Versão do Android

O Moto G22 sai de fábrica rodando o Android 12 com a interface da fabricante Material You. Graças à inteligência artificial utilizada, essa interface permite ao usuário customizar o seu aparelho à sua maneira. É possível mudar as cores dos ícones da tela inicial para combinar com o papel de parede, por exemplo.

Já o Moto G60 foi lançado com o Android 11, mas a versão mais recente do sistema operacional do Google já está disponível para fazer o upgrade. Entre os novos recursos trazidos por essa atualização estão a economia de bateria e maior controle no acesso de aplicativos, câmeras e microfones. A Motorola confirmou que o aparelho receberá atualizações do Android e de segurança por dois anos.

Recursos adicionais

Moto G22 e Moto G60 apresentam leitor de impressões digitais: ele fica na lateral do primeiro e na traseira do segundo. Em relação à conectividade, os dois smartphones oferecem suporte 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 de 2,4 e 5 GHz e GPS. Eles diferem na ferramenta que permite fazer pagamentos por aproximação, já que apenas o G6 conta com NFC.

Preços atuais da Motorola

O Moto G22 desembarcou no Brasil em abril de 2022 com preço de lançamento de R$ 1.699. Hoje em dia ele sai por R$ 1.239. Por sua vez, o Moto G60 chegou ao mercado brasileiro em abril de 2021 por R$ 2.699. Atualmente é encontrado por R$ 1.524 na Amazon, uma queda de R$ 1.175.

Confira as especificações técnicas do Moto G22 e do Moto G60

Moto G22 vs Moto G60 Especificações Moto G22 Moto G60 Lançamento abril de 2022 abril de 2021 Preço de lançamento R$ 1.699 R$ 2.699 Preço atual R$ 1.239 (Amazon) Tela 6,5 polegadas 6,8 polegadas Resolução de tela Max Vision HD+ (720 x 1600 pixels) Max Vision FHD+ (2460 x 1080 polegadas) Processador MediaTek G37 (octa-core de 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 732G (octa-core de 2,3 GHz) Memória RAM 4 GB 6 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de Memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 512 GB Câmera traseira quádrupla, 50, 8, 2 e 2 MP tripla, 108, 8 e 2 MP Câmera frontal 16 MP 32 MP Bateria 5.000 mAh 6.000 mAh Sistema operacional Android 12 Android 11 Dimensões e peso 164 x 75 x 8,5 mm; 185g 169,6 x 75,9 x 9,75 mm; 220g Cores azul, preto e verde preto e prata

