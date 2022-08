Motorola Edge 30 Fusion vaza em benchmark antes do lançamento

Os testes de desempenho do possível Motorola Edge 30 Fusion vazaram na internet antes do lançamento oficial do próximo celular Motorola. Usuários avistaram os supostos números no Geekbench, que é uma prestigiada ferramenta de benchmark. O chegada do celular ainda é rodeada de mistérios, mas acredita-se que ele virá com processador Snapdragon 888 Plus (Qualcomm), memória RAM de 8 GB de memória RAM e sistema Android 12. A revelação oficial pode acontecer no dia 8 de setembro, junto com outros dois modelos da série Edge.